https://sputnik-georgia.ru/20220406/rasprava-nad-zhurnalistami-v-tbilisi-esche-sem-chelovek-priznany-vinovnymi-265782936.html

Расправа над журналистами в Тбилиси: еще семь человек признаны виновными

Расправа над журналистами в Тбилиси: еще семь человек признаны виновными

К этому времени суд признал виновными 21 человека, большинство из которых получили тюремные сроки 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T13:51+0400

2022-04-06T13:51+0400

2022-04-06T14:14+0400

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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд вынес приговор еще семерым обвиняемым по делу о расправе над журналистами и операторами в центре Тбилиси 5 июля 2021 года.Изначально они обвинялись по статье "организация группового насилия", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет. Судья переквалифицировал обвинение на более мягкое и признал одного из них, Давида Кочиашвили, виновным в совершении насилия, а остальных – в совершении группового насилия.В результате Давид Кочиашвили, Ираклий Цигнадзе, Бакар Майсурадзе, Николоз Дадвани, Мухран Дадвани, Торнике Габелиани были приговорены к одному году лишения свободы, а Вано Бурдули, который ранее был судим, – к одному году и шести месяцам лишения свободы.Согласно материалам дела, трое из них избили работников СМИ, а остальные расправились с рядовым гражданином, который находился вблизи от места происшествия.Суд вынес приговор обвиняемым в расправе над Лексо Лашкарава>>Все началось 5 июля, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Не обошлось без инцидентов и 6 июля. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.Суд вынес еще один приговор по делу о расправе над журналистами в Тбилиси>>Всего в эти дни был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.Первый приговор по делу был вынесен 17 марта. К этому времени суд признал виновными 21 человека, 20 из которых получили тюремные сроки, а один был оштрафован.

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грузия, новости, происшествия, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов