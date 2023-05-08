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"Бессмертный полк Грузии" почтит память погибших в ВОВ в 11 городах страны

"Бессмертный полк Грузии" почтит память погибших в ВОВ в 11 городах страны

Члены организации соберутся в трех местах Тбилиси: парк Ваке, парк Киквидзе и мемориальное кладбище Кукия 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T19:46+0400

2023-05-08T19:46+0400

2023-05-08T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Члены общественного движения "Бессмертный полк" 9 мая возложат цветы к памятникам и мемориалам павших в Великой отечественной войне в 11 городах Грузии, сообщила Sputnik Грузия соруководитель общественного народно-патриотического движения "Бессмертный полк Грузии" Лика Захарова. Возложение венков состоится в 10 часов по местному времени. Члены организации соберутся в трех местах Тбилиси: парк Ваке, парк Киквидзе и мемориальное кладбище Кукия. В городах Кутаиси, Ниноцминда, Поти, Зестафони, Телави, Садахло и Гардабани цветы возложат к мемориалам павшим в ВОВ. Шествие "Бессмертного полка" отменили в России в 2023 году >>В городе Гурджаани мероприятие пройдет у памятника Отцу солдата, а в городе Гори - у дома-музея Сталина. Также процесс подношения цветов пройдет в черноморском курортном городе Батуми – на кладбище с. Ферия и у памятника погибшим в ВОВ. Движение "Бессмертный полк" – это возможность показать, что потомки победителей никогда не забудут величие совершенного их предками подвига и значение Великой Победы. Организация уже несколько лет проводит 9 мая шествие "Бессмертный полк". Марш традиционно проходит во многих странах мира. Шествие "Бессмертный полк" в традиционном, очном формате в этом году в Москве проводиться не будет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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