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ЕС впервые может ввести санкции против компаний из Китая, "помогающих России" – СМИ
ЕС впервые может ввести санкции против компаний из Китая, "помогающих России" – СМИ
Все компании, против которых могут ввести санкции, работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T11:08+0400
2023-05-08T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Евросоюз впервые планирует введение санкций против китайских компаний, которые якобы оказывают поддержку России, сообщает газета РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Согласно данным СМИ, в проекте нового пакета санкций ЕС говорится о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования России. Среди них говорится о компаниях 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology. Возможное введение санкций со стороны ЕС, вероятно, вызовут недовольство Пекина, который стремиться удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в "борьбе за глобальное влияние". Грузия соблюдает международные санкции – Минфин>>Кроме того, утверждается, что Еврокомиссия рассматривала вероятность расширения перечня запрещенных к ввозу в РФ товаров. В СМИ также говорится о том, что Евросоюз предложил вести санкции и в отношении некоторых иранских компаний за якобы помощь России. По данным Financial Times, Брюссель обсуждал и запрет скрывающим "без уважительной причины" свое местоположение танкерам заходить в порты стран Евросоюза. Еврокомиссия отказалась давать какие-либо комментарии. Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, брюссель, financial times, еврокомиссия, китай
в мире, новости, россия, брюссель, financial times, еврокомиссия, китай
ЕС впервые может ввести санкции против компаний из Китая, "помогающих России" – СМИ
11:08 08.05.2023 (обновлено: 11:13 08.05.2023)
Все компании, против которых могут ввести санкции, работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники
ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik.
Евросоюз впервые планирует введение санкций против китайских компаний, которые якобы оказывают поддержку России, сообщает газета РИА Новости
со ссылкой на Financial Times.
"Брюссель предложил ввести санкции против китайских компаний за поддержку российской военной машины впервые с начала конфликта на Украине", – говорится в сообщении.
Согласно данным СМИ, в проекте нового пакета санкций ЕС говорится о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования России. Среди них говорится о компаниях 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.
Возможное введение санкций со стороны ЕС, вероятно, вызовут недовольство Пекина, который стремиться удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в "борьбе за глобальное влияние".
Кроме того, утверждается, что Еврокомиссия рассматривала вероятность расширения перечня запрещенных к ввозу в РФ товаров.
В СМИ также говорится о том, что Евросоюз предложил вести санкции и в отношении некоторых иранских компаний за якобы помощь России. По данным Financial Times, Брюссель обсуждал и запрет скрывающим "без уважительной причины" свое местоположение танкерам заходить в порты стран Евросоюза.
Еврокомиссия отказалась давать какие-либо комментарии.
Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду.