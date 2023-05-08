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ЕС впервые может ввести санкции против компаний из Китая, "помогающих России" – СМИ

ЕС впервые может ввести санкции против компаний из Китая, "помогающих России" – СМИ

Все компании, против которых могут ввести санкции, работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T11:08+0400

2023-05-08T11:08+0400

2023-05-08T11:13+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Евросоюз впервые планирует введение санкций против китайских компаний, которые якобы оказывают поддержку России, сообщает газета РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Согласно данным СМИ, в проекте нового пакета санкций ЕС говорится о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования России. Среди них говорится о компаниях 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology. Возможное введение санкций со стороны ЕС, вероятно, вызовут недовольство Пекина, который стремиться удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в "борьбе за глобальное влияние". Грузия соблюдает международные санкции – Минфин>>Кроме того, утверждается, что Еврокомиссия рассматривала вероятность расширения перечня запрещенных к ввозу в РФ товаров. В СМИ также говорится о том, что Евросоюз предложил вести санкции и в отношении некоторых иранских компаний за якобы помощь России. По данным Financial Times, Брюссель обсуждал и запрет скрывающим "без уважительной причины" свое местоположение танкерам заходить в порты стран Евросоюза. Еврокомиссия отказалась давать какие-либо комментарии. Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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