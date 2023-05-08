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Факты перевозки и хранения контрабандного топлива выявили в Грузии
Факты перевозки и хранения контрабандного топлива выявили в Грузии
Правонарушители были привлечены к административной ответственности, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 лари 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T21:18+0400
2023-05-08T21:18+0400
грузия
новости
происшествия
служба доходов министерства финансов грузии
контрабанда
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Три факта нарушения правил перевозки и хранения нефтепродуктов было выявлено сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов министерства финансов Грузии за три месяца, сообщила Служба доходов. Сотрудники ведомства осуществляли контроль по всей стране в январе-марте текущего года. В результате выявлено три факта хранения-перевозки и реализации 20 938 литров неучтенного дизельного топлива. Правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение правил реализации, перевозки и хранения легких, средних и тяжелых нефтяных дистиллятов", которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 лари (201,6 доллара). В Грузии продолжают бороться с контрабандой &gt;&gt;Кроме того, дела направлены в соответствующие судебные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии, контрабанда
грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии, контрабанда

Факты перевозки и хранения контрабандного топлива выявили в Грузии

21:18 08.05.2023
© photo: Sputnik / StringerАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Правонарушители были привлечены к административной ответственности, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 лари
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Три факта нарушения правил перевозки и хранения нефтепродуктов было выявлено сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов министерства финансов Грузии за три месяца, сообщила Служба доходов.
Сотрудники ведомства осуществляли контроль по всей стране в январе-марте текущего года. В результате выявлено три факта хранения-перевозки и реализации 20 938 литров неучтенного дизельного топлива.
Правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение правил реализации, перевозки и хранения легких, средних и тяжелых нефтяных дистиллятов", которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 лари (201,6 доллара).
В Грузии продолжают бороться с контрабандой >>
Кроме того, дела направлены в соответствующие судебные органы.
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