https://sputnik-georgia.ru/20230508/fakty-perevozki-i-khraneniya-kontrabandnogo-topliva-vyyavili-v-gruzii-277468126.html

Факты перевозки и хранения контрабандного топлива выявили в Грузии

Факты перевозки и хранения контрабандного топлива выявили в Грузии

Правонарушители были привлечены к административной ответственности, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 лари 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T21:18+0400

2023-05-08T21:18+0400

2023-05-08T21:18+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

контрабанда

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Три факта нарушения правил перевозки и хранения нефтепродуктов было выявлено сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов министерства финансов Грузии за три месяца, сообщила Служба доходов. Сотрудники ведомства осуществляли контроль по всей стране в январе-марте текущего года. В результате выявлено три факта хранения-перевозки и реализации 20 938 литров неучтенного дизельного топлива. Правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение правил реализации, перевозки и хранения легких, средних и тяжелых нефтяных дистиллятов", которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 лари (201,6 доллара). В Грузии продолжают бороться с контрабандой >>Кроме того, дела направлены в соответствующие судебные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии, контрабанда