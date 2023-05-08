https://sputnik-georgia.ru/20230508/gruziya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne---glavnye-tsifry-277453001.html

Грузия во Второй мировой войне – главные цифры

Грузия во Второй мировой войне – главные цифры

Военнослужащие из Грузии в рядах советских войск внесли значительный вклад в победу над фашизмом во время Второй мировой войны. 08.05.2023, Sputnik Грузия

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По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов ВОВ, самому старшему из них 105 лет.Каждый год 9 мая в Грузии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню победы над фашизмом. Ветераны, представители власти и жители страны традиционно собираются в столичном парке Ваке, где возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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