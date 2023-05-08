https://sputnik-georgia.ru/20230508/lider-girchi-gotovit-molodezh-k-krovavoy-revolyutsii-v-gruzii-reaktsiya-gruzinskoy-mechty-277438813.html

Лидер "Гирчи" готовит молодежь к кровавой революции в Грузии? Реакция "Грузинской мечты"

Лидер "Гирчи" готовит молодежь к кровавой революции в Грузии? Реакция "Грузинской мечты"

Уже не первый раз в СМИ появляется информация о том, что оппозиционная партия "Гирчи – больше свободы" якобы готовит молодежь к революции 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T12:33+0400

2023-05-08T12:33+0400

2023-05-08T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Действия лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе становятся все более опасны, так как направлены на осуществление кровавого революционного сценария в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская места – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Накануне телеканал "Имеди" обнародовал результаты журналистского расследования, в котором детально говорится о возможном содержании и цели тренингов, проводимых Джапаридзе и его соратниками для студентов и школьников по выходным. В скрытой аудиозаписи, предположительно, лидеры партии детально рассматривают, как т. н. свободные уикенды должны преобразится в протест, и какую роль должен сыграть Джапаридзе в этом процессе. Между тем, Сарджвеладзе считает, что для этого у Джапаридзе нет никаких ресурсов."Но несмотря на это, это не то, что соответствует принципам современного, цивилизованного правового государства, и подобное, безусловно, категорически неприемлемо", – заявил Сарджвеладзе в эфире телеканала "Имеди". Оппозиция создала в Грузии революционный комитет – вице-спикер парламента>>Обнародованная телеканалом "Имеди" аудиозапись, как утверждает СМИ, была сделана в сентябре 2022 года. Беседа состоялась, предположительно, между членами партии "Гирчи" Анной Чиковани, Георгием Мосиашвили и Хвичей Белашвили. Участники разговора не скрывают, что молодежные лагери им нужны для конкретных целей. Говорится и о том, что Джапаридзе придется сыграть роль революционера. Кроме того, в т. н. молодежных лагерях огромную роль играет оружие, точнее – практические курсы использования огнестрельного оружия. Из фото- и видеоматериалов с мероприятий "Гирчи", из открытых источников следует, что составляющей частью уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары специально приезжают менторы. Как сообщил источник телеканалу "Имеди", на семинаре в Бакуриани в статусе ментора присутствовал бывший офицер армии США и военный инструктор Дэвид Бертелес.По информации телеканала, большая часть родителей не знают ничего об этом. После последней масштабной акции протеста в центре Тбилиси, которая проходила 7-9 марта против законопроекта об "иноагентах", и в результате которой пострадали 58 полицейских, власти страны неоднократно делали заявления о намерении оппозиционных сил устроить революцию в Грузии. Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции. На акции за административные правонарушения были задержаны более 100 человек. Среди задержанных на акции протеста был Джапаридзе и член его партии Ника Мосиашвили. Их задержали в ночь на 8 марта по обвинению в мелком хулиганстве, неподчинении требованию полиции и отпустили спустя 48 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, грузинская мечта, сша