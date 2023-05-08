https://sputnik-georgia.ru/20230508/narodnye-primety-na-glafiru-goroshnitsu-2023-chto-nelzya-delat-9-maya-277450681.html
Народные приметы на Глафиру Горошницу 2023: что нельзя делать 9 мая?
Народные приметы на Глафиру Горошницу 2023: что нельзя делать 9 мая?
Православная церковь 9 мая поминает священномученика Василия, епископа Амасийского, и праведную деву Глафиру, пострадавших при императоре Ликинии (308-324) 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T17:08+0400
2023-05-08T17:08+0400
2023-05-08T17:14+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905080_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_38bc4a512fa7a76fd41723ef7a790fb7.jpg
В народе праздник называют "Глафира Горошница", с ним связано много запретов и примет. Что нельзя делать на Глафиру Горошницу, какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Глафиру Горошницу свататься и жениться – по народным приметам брак может оказаться очень коротким. На Глафиру Горошницу нельзя убирать гардероб и разбирать вещи – это плохая примета, предвещающая неприятности. Делать маникюр и педикюр, а также просто стричь ногти 9 мая нельзя – могут возникнуть проблемы со здоровьем. По приметам нельзя на Глафиру Горошницу есть блюда из картофеля – в семье могут начаться скандалы. Нельзя 9 мая ссориться и ругаться, особенно невестке со свекровью или зятю с тещей – помириться они не смогут. На Глафиру Горошницу нельзя ловить ласточек – по приметам в жизни нарушителей наступит тяжелая пора. Народные приметы Прилет ласточек — добрая примета, обещающая тепло и богатый урожай, а если они совьют гнездо под крышей вашего дома – значит, в семье будут постоянно царить взаимопонимание и достаток. По народным приметам ясная и теплая погода простоит долго, если с утра на Глафиру Горошницу подует сильный ветер, а к вечеру стихнет. Летний сезон предстоит солнечный и теплый, если 9 мая солнце пробивается сквозь тучи, ну а если стоит безоблачная погода – это явная примета, что лето предстоит прохладное. По приметам хороший урожай огурцов обещает много росы на Глафиру Горошницу, а грибной дождь предвещает много грибов и ягод. Материал подготовлен на основе открытых источников.
https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905080_275:0:2946:2003_1920x0_80_0_0_5579c62050a15a520b49b23b9cc2ed8e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Народные приметы на Глафиру Горошницу 2023: что нельзя делать 9 мая?
17:08 08.05.2023 (обновлено: 17:14 08.05.2023)
Православная церковь 9 мая поминает священномученика Василия, епископа Амасийского, и праведную деву Глафиру, пострадавших при императоре Ликинии (308-324)
В народе праздник называют "Глафира Горошница", с ним связано много запретов и примет.
Что нельзя делать на Глафиру Горошницу, какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя на Глафиру Горошницу свататься и жениться – по народным приметам брак может оказаться очень коротким.
На Глафиру Горошницу нельзя убирать гардероб и разбирать вещи – это плохая примета, предвещающая неприятности.
Делать маникюр и педикюр, а также просто стричь ногти 9 мая нельзя – могут возникнуть проблемы со здоровьем.
По приметам нельзя на Глафиру Горошницу есть блюда из картофеля – в семье могут начаться скандалы.
Нельзя 9 мая ссориться и ругаться, особенно невестке со свекровью или зятю с тещей – помириться они не смогут.
На Глафиру Горошницу нельзя ловить ласточек – по приметам в жизни нарушителей наступит тяжелая пора.
Народные приметы
Прилет ласточек — добрая примета, обещающая тепло и богатый урожай, а если они совьют гнездо под крышей вашего дома – значит, в семье будут постоянно царить взаимопонимание и достаток.
По народным приметам ясная и теплая погода простоит долго, если с утра на Глафиру Горошницу подует сильный ветер, а к вечеру стихнет.
Летний сезон предстоит солнечный и теплый, если 9 мая солнце пробивается сквозь тучи, ну а если стоит безоблачная погода – это явная примета, что лето предстоит прохладное.
По приметам хороший урожай огурцов обещает много росы на Глафиру Горошницу, а грибной дождь предвещает много грибов и ягод.
Материал подготовлен на основе открытых источников.