https://sputnik-georgia.ru/20230508/narodnye-primety-na-glafiru-goroshnitsu-2023-chto-nelzya-delat-9-maya-277450681.html

Народные приметы на Глафиру Горошницу 2023: что нельзя делать 9 мая?

Народные приметы на Глафиру Горошницу 2023: что нельзя делать 9 мая?

Православная церковь 9 мая поминает священномученика Василия, епископа Амасийского, и праведную деву Глафиру, пострадавших при императоре Ликинии (308-324) 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T17:08+0400

2023-05-08T17:08+0400

2023-05-08T17:14+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905080_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_38bc4a512fa7a76fd41723ef7a790fb7.jpg

В народе праздник называют "Глафира Горошница", с ним связано много запретов и примет. Что нельзя делать на Глафиру Горошницу, какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Глафиру Горошницу свататься и жениться – по народным приметам брак может оказаться очень коротким. На Глафиру Горошницу нельзя убирать гардероб и разбирать вещи – это плохая примета, предвещающая неприятности. Делать маникюр и педикюр, а также просто стричь ногти 9 мая нельзя – могут возникнуть проблемы со здоровьем. По приметам нельзя на Глафиру Горошницу есть блюда из картофеля – в семье могут начаться скандалы. Нельзя 9 мая ссориться и ругаться, особенно невестке со свекровью или зятю с тещей – помириться они не смогут. На Глафиру Горошницу нельзя ловить ласточек – по приметам в жизни нарушителей наступит тяжелая пора. Народные приметы Прилет ласточек — добрая примета, обещающая тепло и богатый урожай, а если они совьют гнездо под крышей вашего дома – значит, в семье будут постоянно царить взаимопонимание и достаток. По народным приметам ясная и теплая погода простоит долго, если с утра на Глафиру Горошницу подует сильный ветер, а к вечеру стихнет. Летний сезон предстоит солнечный и теплый, если 9 мая солнце пробивается сквозь тучи, ну а если стоит безоблачная погода – это явная примета, что лето предстоит прохладное. По приметам хороший урожай огурцов обещает много росы на Глафиру Горошницу, а грибной дождь предвещает много грибов и ягод. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников