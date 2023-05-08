https://sputnik-georgia.ru/20230508/steklyannyy-most-v-kanone-dashbashi-budet-zakryt-v-techenie-neskolkikh-dney-277454868.html

Стеклянный мост в каньоне Дашбаши будет закрыт в течение нескольких дней

Стеклянный мост в каньоне Дашбаши будет закрыт в течение нескольких дней

Каньон Дашбаши, который считается памятником природы, расположен в районе Цалка в Национальном парке Алгети 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T17:53+0400

2023-05-08T17:53+0400

2023-05-08T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Стеклянный мост в каньоне Дашбаши будет закрыт для посетителей с 8 мая до 12 мая, сообщается на странице компании Kass Land. На мосту будет проведена плановая проверка. Объекты, размещенные на территории, прилегающей к стеклянному мосту будут работать в привычном режиме. Каньон Дашбаши, который считается памятником природы, расположен в районе Цалка в Национальном парке Алгети (регион Квемо Картли) на юге Грузии. Это живописное место находится всего в 90 километрах пути от Тбилиси. "Бриллиант" Цалкского каньона в Грузии привлек десятки тысяч туристов >>По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одного берега каньона на другой. Над проектом работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари. Огромный стеклянный мост расположен над пропастью на огромной высоте. Длина стеклянного моста - 240 метров. Высота над землей - более 200 метров. Прямо посередине моста находится гигантская стеклянная конструкция в форме бриллианта. С моста открываются панорамные виды, сделаны тропинки, ведущие к каскадным водопадам, построены коттеджи для визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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