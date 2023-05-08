https://sputnik-georgia.ru/20230508/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-poletov-na-paraplane-277468657.html

В Грузии ужесточают правила полетов на параплане

В Грузии ужесточают правила полетов на параплане

У иностранных инструкторов, которые захотят работать в Грузии и осуществлять полеты, не возникнет проблем при наличии сертификата, выданного в другой стране 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T21:42+0400

2023-05-08T21:42+0400

2023-05-08T21:42+0400

грузия

новости

общество

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Правительство Грузии утвердило проект, регулирующий нормы безопасности и правила полетов на параплане, заявила вице-премьер, министр спорта Грузии Тея Цулукиани после заседания правительства. Согласно проекту, пилот, совершающий полет, должен иметь соответствующий сертификат, а Федерация парапланеризма вместе с Агентством воздушной навигации определит пригодные для полетов локации. Исправным должно быть снаряжение парапланеристов и сам летательный аппарат. До принятия соответствующего законодательного акта существует необходимость правового регулирования полетов на парапланах на основе временного правила. По словам министра, разработку проекта вели Минэкономики Грузии, МВД, министерство спорта, а также находящиеся в их управлении структуры. По словам вице-премьера, у иностранных инструкторов, которые захотят работать в Грузии и осуществлять полеты, не возникнет проблем при наличии сертификата, выданного в другой стране. Изучением сертификатов займется Федерация парапланеризма, а мониторинг за федерацией будет осуществлять Агентство воздушной навигации. Кроме того, летательные аппараты поделят на категории. "Летательные аппараты поделены на категории. Если это двухместный параплан, знание полета требуется от пилота, у того, у кого пассажир. На нем двойная ответственность", – сказала Цулукиани. МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы >>По словам Теа Цулукиани, указанные правила вводятся для того, чтобы трагедии больше не повторились. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Ираклия Гарибашвили, эта сфера с точки зрения безопасности связана со значительными рисками, и до принятия соответствующего законодательного акта есть необходимость правового регулирования полетов на парапланах на основе временного правила. Трагедия произошла 29 июля 2022 года. Вертолет погранполиции МВД отправили в Гудаури для спасения упавших с парапланом людей, но он потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту восемь человек. Кроме того, погиб турист, а инструктор параплана долгое время проходил реабилитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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