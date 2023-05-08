https://sputnik-georgia.ru/20230508/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-poletov-na-paraplane-277468657.html
В Грузии ужесточают правила полетов на параплане
В Грузии ужесточают правила полетов на параплане
У иностранных инструкторов, которые захотят работать в Грузии и осуществлять полеты, не возникнет проблем при наличии сертификата, выданного в другой стране 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T21:42+0400
2023-05-08T21:42+0400
2023-05-08T21:42+0400
грузия
новости
общество
тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Правительство Грузии утвердило проект, регулирующий нормы безопасности и правила полетов на параплане, заявила вице-премьер, министр спорта Грузии Тея Цулукиани после заседания правительства. Согласно проекту, пилот, совершающий полет, должен иметь соответствующий сертификат, а Федерация парапланеризма вместе с Агентством воздушной навигации определит пригодные для полетов локации. Исправным должно быть снаряжение парапланеристов и сам летательный аппарат. До принятия соответствующего законодательного акта существует необходимость правового регулирования полетов на парапланах на основе временного правила. По словам министра, разработку проекта вели Минэкономики Грузии, МВД, министерство спорта, а также находящиеся в их управлении структуры. По словам вице-премьера, у иностранных инструкторов, которые захотят работать в Грузии и осуществлять полеты, не возникнет проблем при наличии сертификата, выданного в другой стране. Изучением сертификатов займется Федерация парапланеризма, а мониторинг за федерацией будет осуществлять Агентство воздушной навигации. Кроме того, летательные аппараты поделят на категории. "Летательные аппараты поделены на категории. Если это двухместный параплан, знание полета требуется от пилота, у того, у кого пассажир. На нем двойная ответственность", – сказала Цулукиани. МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы >>По словам Теа Цулукиани, указанные правила вводятся для того, чтобы трагедии больше не повторились. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Ираклия Гарибашвили, эта сфера с точки зрения безопасности связана со значительными рисками, и до принятия соответствующего законодательного акта есть необходимость правового регулирования полетов на парапланах на основе временного правила. Трагедия произошла 29 июля 2022 года. Вертолет погранполиции МВД отправили в Гудаури для спасения упавших с парапланом людей, но он потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту восемь человек. Кроме того, погиб турист, а инструктор параплана долгое время проходил реабилитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тея цулукиани
грузия, новости, общество, тея цулукиани
В Грузии ужесточают правила полетов на параплане
У иностранных инструкторов, которые захотят работать в Грузии и осуществлять полеты, не возникнет проблем при наличии сертификата, выданного в другой стране
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Правительство Грузии утвердило проект, регулирующий нормы безопасности и правила полетов на параплане, заявила вице-премьер, министр спорта Грузии Тея Цулукиани после заседания правительства.
Согласно проекту, пилот, совершающий полет, должен иметь соответствующий сертификат, а Федерация парапланеризма вместе с Агентством воздушной навигации определит пригодные для полетов локации. Исправным должно быть снаряжение парапланеристов и сам летательный аппарат.
До принятия соответствующего законодательного акта существует необходимость правового регулирования полетов на парапланах на основе временного правила.
"Согласно этому правилу, исправна должна быть аппаратура, до сих пор это не было прописано, не существовало обязательств, что полеты должны проводиться только на исправной аппаратуре и тот, кто ответственен за полеты, должен обязательно быть знатоком этого дела. Вот это вводится," – сказала министр спорта Тея Цулукиани после заседания правительства.
По словам министра, разработку проекта вели Минэкономики Грузии, МВД, министерство спорта, а также находящиеся в их управлении структуры.
По словам вице-премьера, у иностранных инструкторов, которые захотят работать в Грузии и осуществлять полеты, не возникнет проблем при наличии сертификата, выданного в другой стране. Изучением сертификатов займется Федерация парапланеризма, а мониторинг за федерацией будет осуществлять Агентство воздушной навигации.
Кроме того, летательные аппараты поделят на категории.
"Летательные аппараты поделены на категории. Если это двухместный параплан, знание полета требуется от пилота, у того, у кого пассажир. На нем двойная ответственность", – сказала Цулукиани.
По словам Теа Цулукиани, указанные правила вводятся для того, чтобы трагедии больше не повторились.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Ираклия Гарибашвили, эта сфера с точки зрения безопасности связана со значительными рисками, и до принятия соответствующего законодательного акта есть необходимость правового регулирования полетов на парапланах на основе временного правила.
Трагедия произошла 29 июля 2022 года. Вертолет погранполиции МВД отправили в Гудаури для спасения упавших с парапланом людей, но он потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту восемь человек. Кроме того, погиб турист, а инструктор параплана долгое время проходил реабилитацию.