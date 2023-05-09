https://sputnik-georgia.ru/20230509/chitateli-sputnik-gruziya-rasskazali-kak-otmechayut-den-pobedy-277493766.html

Читатели Sputnik Грузия рассказали, как отмечают День Победы

Читатели Sputnik Грузия рассказали, как отмечают День Победы

Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, как они отмечают День Победы над фашизмом 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T14:40+0400

2023-05-09T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия отмечает День Победы над фашизмом, смотря по телевизору праздничные мероприятия – таковы результаты опроса, проведенного на сайте. По результатам опроса "Как вы отмечаете День победы?" 45,7% читателей ответили, что смотрят по телевизору праздничные мероприятия. Возлагают цветы к мемориалам 20% опрошенных читателей, а 2,9% дарят цветы и подарки ветеранам. Никак не отмечают День Победы 31,4% опрошенных.В Грузии 9 мая традиционно отмечают День Победы над фашизмом. Этот праздничный день в стране является выходным. По случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городах Грузии проходят праздничные мероприятия."Русский клуб" возложил цветы на могилы погибших солдат в Тбилиси>>Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов ВОВ, самому старшему из них 105 лет. Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари, а члены семей погибших в войне – 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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