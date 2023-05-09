Грузия
9may
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздник 9 мая 2023
Sputnik Грузия представляет читателям рассказы о ветеранах войны, интервью с фронтовиками и членами их семей, очерки о культурном наследии страны, поднимающем темы борьбы и победы над фашизмом. Здесь собраны все материалы, посвященные 9 мая.
https://sputnik-georgia.ru/20230509/russkiy-klub-vozlozhil-tsvety-na-mogily-pogibshikh-soldat-v-tbilisi-277490954.html
"Русский клуб" возложил цветы на могилы погибших солдат в Тбилиси
"Русский клуб" возложил цветы на могилы погибших солдат в Тбилиси
На Кукийском кладбище в Тбилиси установлено 15 каменных обелисков в память о войнах из 15 республик СССР 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T12:30+0400
2023-05-09T12:30+0400
праздник 9 мая 2023
грузия
новости
тбилиси
русский клуб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/09/277489482_0:53:1600:953_1920x0_80_0_0_e8b576f7cdfa08a1ab81683901991c5f.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб" по случаю Дня Победы над фашизмом возложили цветы к братскому захоронению солдат, павших во Второй мировой войне, на Кукийском кладбище в Тбилиси.В Грузии 9 мая традиционно отмечают День Победы над фашизмом. Этот праздничный день в стране является выходным. По случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городах Грузии проходят праздничные мероприятия. "Грузия чтит своих героев, помнит о тех, кто отдал свою молодость и жизнь за Победу над фашистской Германией. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Бессмертие павшим! Вечная память!", – говорится в сообщении на странице "Русского клуба" в соцсети. В память о войнах из 15 республик на Кукийском кладбище установлено 15 каменных обелисков, которые традиционно 9 мая посещают многие жители страны.Неоценима роль Грузии в победе в ВОВ – премьер поздравил ветеранов с Днем Победы&gt;&gt;Возле Кукийского кладбища находился госпиталь, оттуда привозили умерших солдат. Большие воинские захоронения в столице Грузии появились в начале Второй мировой войны.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, страна дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов Великой Отечественной войны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/09/277489482_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_258038b32de1df9615326910e9fd072f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, русский клуб
грузия, новости, тбилиси, русский клуб

"Русский клуб" возложил цветы на могилы погибших солдат в Тбилиси

12:30 09.05.2023
© courtesy of Russian ClubЦветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище возложили в День Победы сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб"
Цветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище возложили в День Победы сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза Русский клуб - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
© courtesy of Russian Club
Подписаться на
НовостиTelegram
На Кукийском кладбище в Тбилиси установлено 15 каменных обелисков в память о войнах из 15 республик СССР
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб" по случаю Дня Победы над фашизмом возложили цветы к братскому захоронению солдат, павших во Второй мировой войне, на Кукийском кладбище в Тбилиси.
В Грузии 9 мая традиционно отмечают День Победы над фашизмом. Этот праздничный день в стране является выходным. По случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городах Грузии проходят праздничные мероприятия.
© courtesy of Russian ClubЦветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище возложили в День Победы сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб"
Цветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище возложили в День Победы сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза Русский клуб - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
Цветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище возложили в День Победы сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб"
© courtesy of Russian Club
"Грузия чтит своих героев, помнит о тех, кто отдал свою молодость и жизнь за Победу над фашистской Германией. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Бессмертие павшим! Вечная память!", – говорится в сообщении на странице "Русского клуба" в соцсети.
В память о войнах из 15 республик на Кукийском кладбище установлено 15 каменных обелисков, которые традиционно 9 мая посещают многие жители страны.
Неоценима роль Грузии в победе в ВОВ – премьер поздравил ветеранов с Днем Победы>>
Возле Кукийского кладбища находился госпиталь, оттуда привозили умерших солдат. Большие воинские захоронения в столице Грузии появились в начале Второй мировой войны.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, страна дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов Великой Отечественной войны.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0