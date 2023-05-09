"Русский клуб" возложил цветы на могилы погибших солдат в Тбилиси
© courtesy of Russian ClubЦветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище возложили в День Победы сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб"
© courtesy of Russian Club
На Кукийском кладбище в Тбилиси установлено 15 каменных обелисков в память о войнах из 15 республик СССР
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб" по случаю Дня Победы над фашизмом возложили цветы к братскому захоронению солдат, павших во Второй мировой войне, на Кукийском кладбище в Тбилиси.
В Грузии 9 мая традиционно отмечают День Победы над фашизмом. Этот праздничный день в стране является выходным. По случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городах Грузии проходят праздничные мероприятия.
© courtesy of Russian ClubЦветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище возложили в День Победы сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб"
Цветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище возложили в День Победы сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб"
© courtesy of Russian Club
"Грузия чтит своих героев, помнит о тех, кто отдал свою молодость и жизнь за Победу над фашистской Германией. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Бессмертие павшим! Вечная память!", – говорится в сообщении на странице "Русского клуба" в соцсети.
В память о войнах из 15 республик на Кукийском кладбище установлено 15 каменных обелисков, которые традиционно 9 мая посещают многие жители страны.
Возле Кукийского кладбища находился госпиталь, оттуда привозили умерших солдат. Большие воинские захоронения в столице Грузии появились в начале Второй мировой войны.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, страна дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов Великой Отечественной войны.