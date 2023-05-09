https://sputnik-georgia.ru/20230509/den-pobedy-9-maya-2022-vklad-gruzii-v-razgrom-fashizma-266451206.html

День Победы 9 мая 2023: вклад Грузии в разгром фашизма

День Победы 9 мая 2023: вклад Грузии в разгром фашизма

В Грузии каждый год 9 мая отмечают очередную годовщину Победы над фашизмом 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T14:10+0400

2023-05-09T14:10+0400

2023-05-09T14:10+0400

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Cотни тысяч грузин с оружием в руках защищали родину в рядах Красной армии, cреди которых 164 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. На фронты Великой Отечественной войны ушли более 700 тысяч грузин – это одна пятая населения Грузии в 40-е годы. Половина из них не вернулись.Грузины в бояхСреди ушедших на фронт в первые же дни войны было много добровольцев.Грузины были в числе тех, кто ранним июньским утром 1941 года первыми встретили удар фашистов. Свыше ста воинов-грузин принимали участие в обороне легендарной Брестской крепости. Лишь несколько человек тяжело раненными, без сознания, оказались в плену, а остальные защитники крепости пали в бою.Сотни солдат из Грузии служили под командованием майора Уртмелидзе в 333 стрелковом полку, который почти полностью погиб на берегу Западного Буга в первые дни войны.В первых битвах отличился старший лейтенант-артиллерист, Герой Советского Союза Харазия. Артиллерийская часть под его командованием уничтожила множество танков и десятки огневых точек.За шесть месяцев с начала войны эскадрилья майора Цурцумия уничтожила шесть полков, семь немецких и румынских кораблей, 200 танков, 1,2 тысячи автомашин с военным снаряжением, сбила 14 самолетов, разбомбила 10 вражеских аэродромов. Она выполнила ряд серьезных заданий командования по бомбардировке важнейших военных объектов Бухареста, Плоешти и Констанцы. 30 декабря 1941 года майор Цурцумия погиб. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.И это только начало войны. А ведь потом сыны и дочери Грузии сражались на всех участках советско-германского фронта – от Баренцева до Черного морей.Грузинские солдаты участвовали во всех значимых сражениях – в битвах под Москвой, в обороне Ленинграда, в сражении за Сталинград и на Курской дуге.Во время Великой Отечественной войны на территории Грузии было сформировано несколько национальных грузинских дивизий, участвовавших в битве за Кавказ, в боях за освобождение Таманского полуострова и Крыма.Их не только призывали военкоматы, они шли добровольцами, требуя немедленной отправки на фронт, из них в первые три месяца войны были сформированы народные ополчения, которые влились в действующую армию.Подвиг советских воинов Егорова и Кантария, водрузивших красное Знамя Победы над Рейхстагом, также останется в истории. И вот, спустя десятилетия, монумент Мелитону Кантария был установлен в Тбилиси.Восстание на острове ТекселСамоотверженную борьбу грузин с немецкими захватчиками помнят и чтут до сих пор на далеком голландском острове Тексел.Остров являлся одним из важных пунктов оборонительного Атлантического вала и был достаточно укреплен. Там в начале апреля 1945 года развернулось большое антифашистское восстание военнопленных грузин.За время "грузинского восстания", так назвали эти события жители Тексела, погибли свыше 560 грузин.Сражение продолжалось даже после того, как Германия капитулировала 8 мая. Вплоть до 20 мая канадские части не могли остановить "Последнюю битву Европы". Грузинское кладбище и памятник воинам из далекой Грузии по сей день является одной из местных достопримечательностей.Оборона КавказаНа территорию Грузии немецкие войска не вступали, хотя в планы гитлеровского руководства входил быстрый захват Кавказа.Летом 1942 года немецкое командование забросило в регион специально обученную горную дивизию "Эдельвейс", которая должна была пройти через кавказские перевалы и захватить Грузию, а затем и весь Южный Кавказ. Но уже осенью они были оттуда выбиты и отброшены за Главный Кавказский хребет.Перечислять грузин-героев, принимающих участие в войне, можно до бесконечности. Но достаточно вспомнить, что среди них были более 224 тысяч награжденных различными орденами и медалями, а 164 из них стали Героями Советского Союза.ТылГоворя о героях войны, нельзя забывать и о тех, кто, недосыпая и недоедая, выполнял титаническую работу, укрепляя тыл и помогая фронту.До войны промышленность Грузии вообще не выпускала ни оружия, ни боеприпасов, ни военной техники.Перестройка экономики на военный лад оказалась для Грузии очень тяжелой. Приоритетом стала добыча полезных ископаемых, необходимых для военной индустрии. Многие предприятия и заводы перешли на производство оружия, военного снаряжения и обмундирования. В большом количестве изготовлялись артиллерийские снаряды, пулеметы и минометы. В 1941 году заработал Тбилисский авиационный завод, который выпускал самолеты-истребители.Грузия и ВОВ: Топ-5 великих грузинок на войне >>>На военных предприятиях не покладая рук работали тысячи женщин и подростков."Уплотняя" многие гражданские учреждения войсковым частям, расквартированным в Грузии, передавали сотни зданий. А для эвакуационных госпиталей, которые стали создаваться с первых же дней войны, отвели санатории, дома отдыха, другие лечебные учреждения и некоторые школы. Тысячи и тысячи раненых бойцов были вылечены в 72-х таких госпиталях.Сегодня все это уже история. Для кого-то очень далекая, а для кого-то – ставшая часть жизни, хотя таких с каждым годом все меньше и меньше.Мы помним.

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