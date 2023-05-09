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День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием
День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T22:14+0400
2023-05-09T22:14+0400
2023-05-09T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Верующие устроят шествие в День сплоченности и святости семьи 17 мая в центре Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии. По данным Патриархии, 17 мая местоблюститель митрополит Шио проведет службу в храме Кашвети, которая начнется в 12:00 по местному времени. После службы пройдет праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба. Православную святыню доставят в Грузию ко Дню святости семьи >>День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, день сплоченности и святости семьи, патриархия грузии
грузия, новости, общество, день сплоченности и святости семьи, патриархия грузии
День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием
22:14 09.05.2023 (обновлено: 22:56 09.05.2023)
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Верующие устроят шествие в День сплоченности и святости семьи 17 мая в центре Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии.
По данным Патриархии, 17 мая местоблюститель митрополит Шио проведет службу в храме Кашвети, которая начнется в 12:00 по местному времени.
После службы пройдет праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба.
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.