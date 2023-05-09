https://sputnik-georgia.ru/20230509/kogda-v-gruzii-razreshat-polety-na-paraplanakh-277516390.html

Когда в Грузии разрешат полеты на парапланах

Когда в Грузии разрешат полеты на парапланах

Летать и осуществлять коммерческие полеты смогут только пилоты с сертификатом 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T21:14+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Возобновление полетов на парапланах будет возможно лишь через месяц-полтора после принятия новых правил безопасности, заявил глава правления Федерации параглайдинга Ираклий Капанадзе. Полеты на парапланах в Грузии запретили с 30 июля 2022 года, на следующей день после крушения вертолета пограничной полиции при попытке спасти неудачно приземлившихся на параплане. Погибло 9 человек – восемь находящихся на борту и иностранец, летевший на параплане с инструктором. Правительство Грузии 8 мая этого года ввело новые правила для парапланеристов. "За утвержденными правительством правилами последуют определенные этапы и подготовительный период сроком месяц-полтора, который понадобится для проведения экзаменов, проверке снаряжения и изучения мест полетов, если пилоты проявят усилия и желание", – сказал Капанадзе. Как будут осуществляться полеты Согласно утвержденным правительством правилам, летать и осуществлять коммерческие полеты смогут только пилоты с сертификатом, для получения которого нужно будет сдать экзамен. При этом глава правления Федерации параглайдинга не исключил, что экзамен будут принимать у пилотов иностранные специалисты. В Грузии ужесточают правила полетов на параплане >>При этом иностранным пилотам при наличии сертификата, выданного в другой стране, летать можно только после его проверки Федерацией парапланеризма. При этом, как объяснил Капанадзе, представители Федерации также будут присутствовать на всех местах коммерческих полетов. Он отметил, что регуляции хоть и не спасут от несчастных случаев полностью, но сократят их вероятность. "Если сказать, что, как только правила станут законом, это исключит любой несчастный случай, то это не так. При помощи закона мы сможем установить, что могло стать причиной трагедии – ошибка процесса или природные явления, и у нас будет правовой механизм регулирования, чтобы не допустить ошибок по халатности", – сказал Капанадзе. Как это отразится на стоимости полетов на данный момент, неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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