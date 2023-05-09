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Международную безопасность обсудили министры обороны Грузии и Португалии
Международную безопасность обсудили министры обороны Грузии и Португалии
Министры обороны подписали документ о взаимном сотрудничестве между министерством национальной обороны Португалии и министерством обороны Грузии 09.05.2023, Sputnik Грузия
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джуаншер бурчуладзе
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нато
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Вопросы международной безопасности и актуальные вызовы министры обороны Грузии и Португалии Джуаншер Бурчуладзе и Элена Каррейрас обсудили на встрече в Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства. Министр обороны Португалии впервые в истории независимой Грузии посетил с рабочим визитом Тбилиси. Беседа глав ведомств коснулась перспектив будущего двустороннего сотрудничества и вопросов европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Хелену Каррейрас за решительную поддержку Португалией территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за ее поддержку на пути интеграции в Евросоюз и НАТО. Парламент Грузии в первом чтении принял обновленный Кодекс обороны Грузии &gt;&gt;На встрече был также отмечен совместный вклад грузинских и португальских военнослужащих в обеспечение международной безопасности. Стороны договорились о развитии двустороннего сотрудничества. В рамках встречи министры обороны подписали документ о взаимном сотрудничестве между министерством национальной обороны Португалии и министерством обороны Грузии. Элена Каррейрас также побывала на площади Героев и возложила венок к мемориалу павших в боях за территориальную целостность Грузии. В рамках визита Хелена Каррейрас провела встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и посетила Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели в Гори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, португалия, нато, министерство обороны грузии
политика, грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, португалия, нато, министерство обороны грузии

Международную безопасность обсудили министры обороны Грузии и Португалии

20:36 09.05.2023 (обновлено: 20:50 09.05.2023)
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Министры обороны Грузии и Португалии Джуаншер Бурчуладзе и Элена Каррейрас
Министры обороны Грузии и Португалии Джуаншер Бурчуладзе и Элена Каррейрас - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
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Министры обороны подписали документ о взаимном сотрудничестве между министерством национальной обороны Португалии и министерством обороны Грузии
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Вопросы международной безопасности и актуальные вызовы министры обороны Грузии и Португалии Джуаншер Бурчуладзе и Элена Каррейрас обсудили на встрече в Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства.
Министр обороны Португалии впервые в истории независимой Грузии посетил с рабочим визитом Тбилиси.
Беседа глав ведомств коснулась перспектив будущего двустороннего сотрудничества и вопросов европейской и евроатлантической интеграции Грузии.
Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Хелену Каррейрас за решительную поддержку Португалией территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за ее поддержку на пути интеграции в Евросоюз и НАТО.
Парламент Грузии в первом чтении принял обновленный Кодекс обороны Грузии >>
На встрече был также отмечен совместный вклад грузинских и португальских военнослужащих в обеспечение международной безопасности.
Стороны договорились о развитии двустороннего сотрудничества. В рамках встречи министры обороны подписали документ о взаимном сотрудничестве между министерством национальной обороны Португалии и министерством обороны Грузии.
Элена Каррейрас также побывала на площади Героев и возложила венок к мемориалу павших в боях за территориальную целостность Грузии.
В рамках визита Хелена Каррейрас провела встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и посетила Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели в Гори.
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