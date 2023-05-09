https://sputnik-georgia.ru/20230509/mezhdunarodnuyu-bezopasnost-obsudili-ministry-oborony-gruzii-i-portugalii-277514844.html

Международную безопасность обсудили министры обороны Грузии и Португалии

Международную безопасность обсудили министры обороны Грузии и Португалии

Министры обороны подписали документ о взаимном сотрудничестве между министерством национальной обороны Португалии и министерством обороны Грузии 09.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Вопросы международной безопасности и актуальные вызовы министры обороны Грузии и Португалии Джуаншер Бурчуладзе и Элена Каррейрас обсудили на встрече в Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства. Министр обороны Португалии впервые в истории независимой Грузии посетил с рабочим визитом Тбилиси. Беседа глав ведомств коснулась перспектив будущего двустороннего сотрудничества и вопросов европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Хелену Каррейрас за решительную поддержку Португалией территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за ее поддержку на пути интеграции в Евросоюз и НАТО. Парламент Грузии в первом чтении принял обновленный Кодекс обороны Грузии >>На встрече был также отмечен совместный вклад грузинских и португальских военнослужащих в обеспечение международной безопасности. Стороны договорились о развитии двустороннего сотрудничества. В рамках встречи министры обороны подписали документ о взаимном сотрудничестве между министерством национальной обороны Португалии и министерством обороны Грузии. Элена Каррейрас также побывала на площади Героев и возложила венок к мемориалу павших в боях за территориальную целостность Грузии. В рамках визита Хелена Каррейрас провела встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и посетила Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели в Гори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, португалия, нато, министерство обороны грузии