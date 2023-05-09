https://sputnik-georgia.ru/20230509/nash-dolg-pomnit-i-uvazhat-veteranov--predsedatel-parlamenta-gruzii-277493415.html

Наш долг помнить и уважать ветеранов – председатель парламента Грузии

Наш долг помнить и уважать ветеранов – председатель парламента Грузии

Во время Второй мировой войны на поле боя погибло 300 тысяч грузин 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T13:30+0400

2023-05-09T13:30+0400

2023-05-09T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Наш долг – всегда помнить и уважать ветеранов Второй мировой войны, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже третий год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы. История героизма многих из них, но не большинства, известна нам, однако служба грузинских военных в разных точках мира является продолжением героических традиций, отметил он.Неоценима роль Грузии в победе в ВОВ – премьер поздравил ветеранов с Днем Победы>>"Однако именно продолжением их героических традиций было то, что совсем недавно в разных горячих точках мира наши героические военнослужащие достойно защищали глобальный мир и безопасность", – написал спикер.Папуашвили поздравил грузинских ветеранов, отметив, что все должны помнить и уважать их.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов ВОВ, самому старшему из них 105 лет. Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), а члены семей погибших в войне – 500 лари (около 170 доллара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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