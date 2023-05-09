https://sputnik-georgia.ru/20230509/vladimir-putin-pozdravil-veteranov-i-narod-gruzii-s-dnem-pobedy-277451172.html

Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы

Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы

Владимир Путин пожелал ветеранам здоровья и бодрости духа, а народу Грузии – мира и благополучия 09.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.Владимир Путин отметил и важность сохранения духовного наследия Великой победы.Президент России пожелал ветеранами и труженикам тыла, проживающим в Грузии, доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни, а всему грузинскому народу – мира и благополучия.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов ВОВ, самому старшему из них 105 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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