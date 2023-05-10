https://sputnik-georgia.ru/20230510/dzyudoist-tato-grigalashvili-vnov-stal-chempionom-mira-277563701.html

Дзюдоист Тато Григалашвили вновь стал чемпионом мира

Дзюдоист Тато Григалашвили вновь стал чемпионом мира

Григалашвили завоевал титул чемпиона мира второй раз подряд 10.05.2023, Sputnik Грузия

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тато григалашвили

лаша бекаури

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили (73 кг) стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Дохе – в финале он победил бельгийца Маттиаса Кассе. Примечательно, что Григалашвили одолел бельгийца Маттиаса Кассе и в финале прошлогоднего чемпионата мира. А в 2021 году на чемпионате мира в Будапеште победа в схватке между этими двумя спортсменами досталась Кассе.На нынешнем турнире в Дохе сборная Грузии до победы Григалашвили взяла лишь одну медаль. В первый день соревнований 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал бронзу.Еще два грузинских дзюдоиста – Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (оба 90 кг) – будут бороться за медали чемпионата мира в четверг, 11 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, доха, тбилиси, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе