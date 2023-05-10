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Дзюдоист Тато Григалашвили вновь стал чемпионом мира
Дзюдоист Тато Григалашвили вновь стал чемпионом мира
Григалашвили завоевал титул чемпиона мира второй раз подряд 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T22:58+0400
2023-05-10T22:58+0400
2023-05-10T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили (73 кг) стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Дохе – в финале он победил бельгийца Маттиаса Кассе. Примечательно, что Григалашвили одолел бельгийца Маттиаса Кассе и в финале прошлогоднего чемпионата мира. А в 2021 году на чемпионате мира в Будапеште победа в схватке между этими двумя спортсменами досталась Кассе.На нынешнем турнире в Дохе сборная Грузии до победы Григалашвили взяла лишь одну медаль. В первый день соревнований 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал бронзу.Еще два грузинских дзюдоиста – Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (оба 90 кг) – будут бороться за медали чемпионата мира в четверг, 11 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, доха, тбилиси, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе
спорт, грузия, новости, доха, тбилиси, тато григалашвили, лаша бекаури, лука майсурадзе
Дзюдоист Тато Григалашвили вновь стал чемпионом мира
22:58 10.05.2023 (обновлено: 23:23 10.05.2023)
Григалашвили завоевал титул чемпиона мира второй раз подряд
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили (73 кг) стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Дохе – в финале он победил бельгийца Маттиаса Кассе.
Григалашвили победил на чемпионате во второй раз подряд, отмечают в Федерации дзюдо Грузии. Тато – первый грузинский дзюдоист, дважды завоевавший золотую медаль чемпионата мира (в 2022 и 2023 годах).
Примечательно, что Григалашвили одолел бельгийца Маттиаса Кассе и в финале прошлогоднего чемпионата мира. А в 2021 году на чемпионате мира в Будапеште победа в схватке между этими двумя спортсменами досталась Кассе.
На нынешнем турнире в Дохе сборная Грузии до победы Григалашвили взяла лишь одну медаль. В первый день соревнований 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал бронзу.
Еще два грузинских дзюдоиста – Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (оба 90 кг) – будут бороться за медали чемпионата мира в четверг, 11 мая.