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Ежегодный велофестиваль пройдет в Имерети в июле
Ежегодный велофестиваль пройдет в Имерети в июле
В течение трех дней участников велопробега ждет незабываемое приключение, обещают организаторы 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T19:19+0400
2023-05-10T19:19+0400
2023-05-10T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Ежегодный велофестиваль пройдет в Багдадском районе Имерети 28-30 июля, сообщают организаторы мероприятия. Регистрация на участие в фестивале открылась 10 мая. Старт велофестиваля начнется у крепости Родополис. Участники пройдут лес Аджамети, монастырь Бериети, Эйфелев мост, село Хани, перевал Зекари, Квасакдара, Саирме, а финиш будет в городе Багдади.По словам организаторов, в течение трех дней участников ждет незабываемое приключение. Во время велопробега они смогут насладиться красивейшей природой, а также заработать очки дополнительными играми и выиграть. Набрать очки можно будет по дороге как с помощью командной работы, так и индивидуально. Победителей ждут различные призы. Награждение пройдет в Багдати 30 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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велосипед, новости, грузия, имерети, саирме
велосипед, новости, грузия, имерети, саирме
Ежегодный велофестиваль пройдет в Имерети в июле
В течение трех дней участников велопробега ждет незабываемое приключение, обещают организаторы
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Ежегодный велофестиваль пройдет в Багдадском районе Имерети 28-30 июля, сообщают организаторы мероприятия.
Регистрация на участие в фестивале открылась 10 мая. Старт велофестиваля начнется у крепости Родополис. Участники пройдут лес Аджамети, монастырь Бериети, Эйфелев мост, село Хани, перевал Зекари, Квасакдара, Саирме, а финиш будет в городе Багдади.
По словам организаторов, в течение трех дней участников ждет незабываемое приключение. Во время велопробега они смогут насладиться красивейшей природой, а также заработать очки дополнительными играми и выиграть.
Набрать очки можно будет по дороге как с помощью командной работы, так и индивидуально. Победителей ждут различные призы. Награждение пройдет в Багдати 30 июля.