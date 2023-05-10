https://sputnik-georgia.ru/20230510/grazhdane-gruzii-budut-aktivno-ezdit-v-rossiyu---glava-gruzinskoy-diaspory-277557528.html
Граждане Грузии будут активно ездить в Россию - глава Грузинской диаспоры
Граждане Грузии будут активно ездить в Россию - глава Грузинской диаспоры
Граждане Грузии начнут активно посещать Россию с первого дня снятия визового режима, заявил глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе в ходе видеомоста... 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T19:55+0400
2023-05-10T19:55+0400
2023-05-10T20:09+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
давид цецхладзе
россия отменила визы для граждан грузии
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Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию."Диаспора занимается ежедневным общением с соотечественниками как в России, так и в Грузии. Мы знаем, как высоко было ожидание снятия визового режима, и мы знаем, что уже с первого дня в сторону России поедут жители Грузии по разным целям", – сказал Цецхладзе.По его словам, это будут туристы, молодежь, деловые люди и те, кто хочет увидеть своих родственников."Теперь легче станет проводить культурные мероприятия и развивать социально-гуманитарные направления. Все то, что было потеряно в течение стольких лет", – отметил Цецхладзе.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, давид цецхладзе, россия отменила визы для граждан грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, давид цецхладзе, россия отменила визы для граждан грузии, видео
Граждане Грузии будут активно ездить в Россию - глава Грузинской диаспоры
19:55 10.05.2023 (обновлено: 20:09 10.05.2023)
Граждане Грузии начнут активно посещать Россию с первого дня снятия визового режима, заявил глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Sputnik Грузия.
Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
"Диаспора занимается ежедневным общением с соотечественниками как в России, так и в Грузии. Мы знаем, как высоко было ожидание снятия визового режима, и мы знаем, что уже с первого дня в сторону России поедут жители Грузии по разным целям", – сказал Цецхладзе.
По его словам, это будут туристы, молодежь, деловые люди и те, кто хочет увидеть своих родственников.
"Теперь легче станет проводить культурные мероприятия и развивать социально-гуманитарные направления. Все то, что было потеряно в течение стольких лет", – отметил Цецхладзе.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.