https://sputnik-georgia.ru/20230510/grazhdane-gruzii-budut-aktivno-ezdit-v-rossiyu---glava-gruzinskoy-diaspory-277557528.html

Граждане Грузии будут активно ездить в Россию - глава Грузинской диаспоры

Граждане Грузии будут активно ездить в Россию - глава Грузинской диаспоры

Граждане Грузии начнут активно посещать Россию с первого дня снятия визового режима, заявил глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе в ходе видеомоста... 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T19:55+0400

2023-05-10T19:55+0400

2023-05-10T20:09+0400

пресс-центр sputnik грузия

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давид цецхладзе

россия отменила визы для граждан грузии

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Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию."Диаспора занимается ежедневным общением с соотечественниками как в России, так и в Грузии. Мы знаем, как высоко было ожидание снятия визового режима, и мы знаем, что уже с первого дня в сторону России поедут жители Грузии по разным целям", – сказал Цецхладзе.По его словам, это будут туристы, молодежь, деловые люди и те, кто хочет увидеть своих родственников."Теперь легче станет проводить культурные мероприятия и развивать социально-гуманитарные направления. Все то, что было потеряно в течение стольких лет", – отметил Цецхладзе.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, давид цецхладзе, россия отменила визы для граждан грузии, видео