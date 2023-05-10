https://sputnik-georgia.ru/20230510/kogda-otmechayut-troitskuyu-roditelskuyu-subbotu-2023-tserkovnyy-kalendar-277549909.html

Когда отмечают Троицкую родительскую субботу 2023? Церковный календарь

Когда отмечают Троицкую родительскую субботу 2023? Церковный календарь

Троицкая родительская суббота – вселенский день поминовения всех умерших от прародителя рода человеческого Адама, до наших дней 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T18:50+0400

2023-05-10T18:50+0400

2023-05-10T18:50+0400

справки

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церковный праздник

религиозный праздник

троицкая родительская суббота

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Постоянной даты в церковном календаре у Троицкой родительской субботы нет – вселенский день поминовения отмечают в субботу, предшествующую Святой Троице или Пятидесятнице. Когда отмечают Троицкую родительскую субботу в 2023 году, читайте в материале Sputnik Грузия. Когда отмечают в 2023? Троицкую родительскую субботу в 2023-м отмечают 3 июня. Это вторая Вселенская суббота в году, когда в храмах проводят особые богослужения. В Мясопустную и Троицкую родительские субботы в храмах проводят вселенские панихиды и молятся за всех умерших. В частности, за тех, кто умер в чужой стране, в сражении, от инфекционных болезней, во время стихийных бедствий и так далее – за всех, кто перед смертью не успел покаяться и над кем погребального обряда не совершали. Совершать вселенское поминовение церковь установила с тем, чтобы никто ее молитв не лишился, несмотря на то, где, когда и как он умер. Все остальные родительские субботы установлены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей. Помолиться в Троицкую родительскую субботу за своих усопших можно и дома, если посетить церковь в этот день не удалось. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , праздник, церковный праздник, религиозный праздник, троицкая родительская суббота