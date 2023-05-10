https://sputnik-georgia.ru/20230510/nachalo-novoy-istorii-david-tsetskhladze-o-rossiysko-gruzinskikh-otnosheniyakh-277555422.html
Начало новой истории: Давид Цецхладзе о российско-грузинских отношениях
Начало новой истории: Давид Цецхладзе о российско-грузинских отношениях
Начало новой истории между Россией и Грузией – так прокомментировал главную новость дня об отмене визового режима для граждан Грузии глава Грузинской диаспоры... 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T19:12+0400
2023-05-10T19:12+0400
2023-05-10T19:54+0400
видео
мультимедиа
давид цецхладзе
видео-новости из грузии
россия отменила визы для граждан грузии
пресс-центр sputnik грузия
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Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию."Огромное спасибо руководству РФ, что сегодня это решение принято. Оно должно было быть принято давным-давно, но лучше поздно, чем никогда. Я верю и надеюсь, что это будет началом абсолютно новой и прекрасной истории российско-грузинских отношений", – заявил Цецхладзе.Также Цецхладзе рассказал о Днях грузинской диаспоры России, которые в этом году пройдут с 12 по 26 мая.Планируется, что Дни грузинской диаспоры посетят руководители грузинских общин из разных уголков России, другие диаспоры и представители власти. Всего запланировано около 20 мероприятий – выставки, концерты и конференции.Среди них особенно важна уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII веков, которую можно будет посетить 12-19 мая.
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видео, мультимедиа, давид цецхладзе, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, видео
видео, мультимедиа, давид цецхладзе, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, видео
Начало новой истории: Давид Цецхладзе о российско-грузинских отношениях
19:12 10.05.2023 (обновлено: 19:54 10.05.2023)
Начало новой истории между Россией и Грузией – так прокомментировал главную новость дня об отмене визового режима для граждан Грузии глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Sputnik Грузия
Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
"Огромное спасибо руководству РФ, что сегодня это решение принято. Оно должно было быть принято давным-давно, но лучше поздно, чем никогда. Я верю и надеюсь, что это будет началом абсолютно новой и прекрасной истории российско-грузинских отношений", – заявил Цецхладзе.
Также Цецхладзе рассказал о Днях грузинской диаспоры России, которые в этом году пройдут с 12 по 26 мая.
Планируется, что Дни грузинской диаспоры посетят руководители грузинских общин из разных уголков России, другие диаспоры и представители власти. Всего запланировано около 20 мероприятий – выставки, концерты и конференции.
Среди них особенно важна уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII веков, которую можно будет посетить 12-19 мая.