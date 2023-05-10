https://sputnik-georgia.ru/20230510/nachalo-novoy-istorii-david-tsetskhladze-o-rossiysko-gruzinskikh-otnosheniyakh-277555422.html

Начало новой истории: Давид Цецхладзе о российско-грузинских отношениях

Начало новой истории: Давид Цецхладзе о российско-грузинских отношениях

Начало новой истории между Россией и Грузией – так прокомментировал главную новость дня об отмене визового режима для граждан Грузии глава Грузинской диаспоры... 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T19:12+0400

2023-05-10T19:12+0400

2023-05-10T19:54+0400

видео

мультимедиа

давид цецхладзе

видео-новости из грузии

россия отменила визы для граждан грузии

пресс-центр sputnik грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277555062_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4cf31f1b07788f08fb461916912c066d.jpg

Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию."Огромное спасибо руководству РФ, что сегодня это решение принято. Оно должно было быть принято давным-давно, но лучше поздно, чем никогда. Я верю и надеюсь, что это будет началом абсолютно новой и прекрасной истории российско-грузинских отношений", – заявил Цецхладзе.Также Цецхладзе рассказал о Днях грузинской диаспоры России, которые в этом году пройдут с 12 по 26 мая.Планируется, что Дни грузинской диаспоры посетят руководители грузинских общин из разных уголков России, другие диаспоры и представители власти. Всего запланировано около 20 мероприятий – выставки, концерты и конференции.Среди них особенно важна уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII веков, которую можно будет посетить 12-19 мая.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, давид цецхладзе, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, видео