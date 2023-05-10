https://sputnik-georgia.ru/20230510/ne-vizhu-nichego-plokhogo---deputat-prokommentiroval-resheniya-rossii-po-gruzii-277537403.html

Ничего плохого - депутат об отмене Россией виз и запрета на прямые полеты в Грузию

Ничего плохого - депутат об отмене Россией виз и запрета на прямые полеты в Грузию

Президент России отменил визовый режим для граждан Грузии и снят запрет на прямое авиасообщении между двумя странами 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T15:18+0400

2023-05-10T15:18+0400

2023-05-10T17:02+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Россия приняла одностороннее решение, и нет ничего плохого в том, что граждане Грузии смогут без виз и без проблем с передвижением посещать Россию, заявил один из основателей общественной организации "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили, комментируя указы российского президента.Указами президента России Владимира Путина от 10 мая 2023 года отменены визы для посещения России гражданами Грузии, а также снят запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.Депутат напомнил, что в то время, когда у власти была партия "Единое национальное движение", Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан России."Что касается самого решения, это одностороннее решение, которое в свое время было принято во время "Национального движения", и если сейчас Россия примет это, то это также будет односторонним решением", - отметил он.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, гурам мачарашвили, владимир путин, грузино-российские отношения, россия, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии