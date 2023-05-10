https://sputnik-georgia.ru/20230510/novye-pravila-izbraniya-chlenov-tsik--prezident-gruzii-khochet-vospolzovatsya-pravom-veto-277548392.html

Новые правила избрания членов ЦИК – президент Грузии хочет воспользоваться правом вето

Новые правила избрания членов ЦИК – президент Грузии хочет воспользоваться правом вето

Причиной принятия таких поправок Зурабишвили считает тот факт, что она не представила желаемые для правящей партии кандидатуры 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T18:29+0400

2023-05-10T18:29+0400

2023-05-10T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается использовать право вето на поправки в Избирательный кодекс Грузии, определяющие правила избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии, говорится в заявлении администрации президента. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила в парламент законопроект, согласно которому прерогативу представлять кандидатуру на пост председателя ЦИК Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК вместо президента получит глава законодательного органа страны. Президент назвала причиной принятия таких поправок то, что она не представила желаемые для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" кандидатуры на посты членов и председателя ЦИК, членов совета Национального банка Грузии и послов Грузии. Во всех трех случаях принципиальная позиция президента исходила из государственных, а не личных интересов, отмечено в заявлении. Принципиальной позицией защиты государственных интересов президент объясняет и решение наложить вето на поправки. Президент при избрании кандидатур руководствуется их уровнем непредвзятости и независимости, подчеркивается в сообщении."Президент не ставит под сомнение их квалификацию, но считает принципиальным, что назначение на такие должности одной партией противоречит государственности и европейскому будущему. Поэтому и на этот закон президент наложит вето", – говорится в заявлении. Скандальные поправки Согласно законопроекту, также меняется процедура выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. По действующему закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Соответствующие поправки были приняты в 2021 году на основании консенсуса между властью и оппозицией, но с тех пор парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет из-за разногласий по поводу кандидатов. На данный момент в состав парламентского большинства входят 83 депутата. В оппозиции предложенные правящей партией поправки считают нарушением Конституции Грузии, согласно которой президент в случаях, определенных органическим законом, и в установленном порядке участвует в определении на должности председателя и членов ЦИК Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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