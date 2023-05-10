https://sputnik-georgia.ru/20230510/nutsa-buzaladze-zaklyuchila-kontrakt-s-amerikanskoy-kompaniey-277547431.html

Нуца Бузаладзе заключила контракт с американской компанией

Нуца Бузаладзе заключила контракт с американской компанией

Компания заметила Нуцу на шоу American Idol и решила заключить с талантливой грузинкой контракт 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T23:44+0400

2023-05-10T23:44+0400

2023-05-10T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе заключила контракт с американской музыкальной компанией, сообщает телеканал "Имеди".Бузаладзе достигла большего успеха на популярном шоу American Idol, где прошла несколько важных этапов и стала первой иностранкой в истории проекта. После этого грузинку заметила американская компания и решила заключить контракт. Название компании не называется. Однако в интервью Бузаладзе отметила, что уже работает над новым американским альбомом. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Нуца участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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