https://sputnik-georgia.ru/20230510/obschaytes-ne-soobschaya-svoy-nomer-telefona---skoro-v-twitter-poyavyatsya-video--i-audiozvonki-277525593.html

Общайтесь, не сообщая свой номер телефона – скоро в Twitter появятся видео- и аудиозвонки

Общайтесь, не сообщая свой номер телефона – скоро в Twitter появятся видео- и аудиозвонки

Ранее сообщалось, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T11:15+0400

2023-05-10T11:15+0400

2023-05-10T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter в ближайшее время добавит функцию видео- и аудиозвонков, сообщил американский предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск. Маск также сообщил, что 10 мая будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений, но не уточнил, будут ли шифроваться звонки. Американский сайт о компьютерной технике и гаджетах Verge писал в ноябре 2023 года, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами.Отмечалось, что Маск планирует внедрить шифрование в качестве главного приоритета платформы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, илон маск, twitter