https://sputnik-georgia.ru/20230510/obschaytes-ne-soobschaya-svoy-nomer-telefona---skoro-v-twitter-poyavyatsya-video--i-audiozvonki-277525593.html
Общайтесь, не сообщая свой номер телефона – скоро в Twitter появятся видео- и аудиозвонки
Общайтесь, не сообщая свой номер телефона – скоро в Twitter появятся видео- и аудиозвонки
Ранее сообщалось, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T11:15+0400
2023-05-10T11:15+0400
2023-05-10T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter в ближайшее время добавит функцию видео- и аудиозвонков, сообщил американский предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск. Маск также сообщил, что 10 мая будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений, но не уточнил, будут ли шифроваться звонки. Американский сайт о компьютерной технике и гаджетах Verge писал в ноябре 2023 года, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами.Отмечалось, что Маск планирует внедрить шифрование в качестве главного приоритета платформы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, илон маск, twitter
в мире, новости, общество, илон маск, twitter
Общайтесь, не сообщая свой номер телефона – скоро в Twitter появятся видео- и аудиозвонки
11:15 10.05.2023 (обновлено: 11:28 10.05.2023)
Ранее сообщалось, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter в ближайшее время добавит функцию видео- и аудиозвонков, сообщил американский предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск.
"Скоро появится голосовой и видеочат с вашей учетной записи с любым человеком на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", – написал Маск в своем Twitter.
Маск также сообщил, что 10 мая будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений, но не уточнил, будут ли шифроваться звонки.
"Релиз зашифрованных сообщений DM (Direct Message – ред.) V1.0 должен состояться завтра", – написал Маск накануне.
Американский сайт о компьютерной технике и гаджетах Verge писал в ноябре 2023 года, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами.
Отмечалось, что Маск планирует внедрить шифрование в качестве главного приоритета платформы.