https://sputnik-georgia.ru/20230510/oppozitsiya-vzorvetsya-no-vlast-dolzhna-eto-vyderzhat---glava-gruzinskoy-diaspory-rf-277556044.html
Оппозиция взорвется, но власть должна это выдержать – глава Грузинской диаспоры РФ
Оппозиция взорвется, но власть должна это выдержать – глава Грузинской диаспоры РФ
Решение об отмене визового режима с Грузией и возобновление прямого авиасообщения приведет к взрыву в грузинской оппозиции, но правительство должно выдержать и... 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T19:33+0400
2023-05-10T19:33+0400
2023-05-10T19:45+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
мультимедиа
давид цецхладзе
видео-новости из грузии
россия отменила визы для граждан грузии
экспертное мнение
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Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию."Сейчас взорвется оппозиция, взорвется западная оппозиция, и мне очень жаль, мы заранее знаем, какие будут реакции. Я очень надеюсь, что правительство Грузии все-таки сможет выдержать прогрузинскую политику. Политику и решения, направленные на будущее Грузии", – сказал Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Sputnik Грузия.По его словам, ни для кого не секрет, что географически Грузия и Россия – это соседи и нельзя не иметь прямых связей между этими двумя государствами."Несмотря на все проблемы, которые нужно решать в будущем, главное – миграционная политика, транспортный вопрос. Это начало для будущего диалога между Грузией и Россией", – подчеркнул Давид Цецхладзе.Как отметил глава Грузинской диаспоры России, люди, которые давно ждали этого решения, не должны никому позволить испортить эту перспективу для своих детей и для будущих поколений.
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видео, мультимедиа, давид цецхладзе, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, давид цецхладзе, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, экспертное мнение, видео
Оппозиция взорвется, но власть должна это выдержать – глава Грузинской диаспоры РФ
19:33 10.05.2023 (обновлено: 19:45 10.05.2023)
Решение об отмене визового режима с Грузией и возобновление прямого авиасообщения приведет к взрыву в грузинской оппозиции, но правительство должно выдержать и продолжить прогрузинскую политику, заявил глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе
Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
"Сейчас взорвется оппозиция, взорвется западная оппозиция, и мне очень жаль, мы заранее знаем, какие будут реакции. Я очень надеюсь, что правительство Грузии все-таки сможет выдержать прогрузинскую политику. Политику и решения, направленные на будущее Грузии", – сказал Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Sputnik Грузия.
По его словам, ни для кого не секрет, что географически Грузия и Россия – это соседи и нельзя не иметь прямых связей между этими двумя государствами.
"Несмотря на все проблемы, которые нужно решать в будущем, главное – миграционная политика, транспортный вопрос. Это начало для будущего диалога между Грузией и Россией", – подчеркнул Давид Цецхладзе.
Как отметил глава Грузинской диаспоры России, люди, которые давно ждали этого решения, не должны никому позволить испортить эту перспективу для своих детей и для будущих поколений.