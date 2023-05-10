https://sputnik-georgia.ru/20230510/pered-resheniem-po-gruzii-rossiya-otsenila-vse-opasnosti--kalashnikov-277559111.html

Перед решением по Грузии Россия оценила все опасности – Калашников

Перед решением по Грузии Россия оценила все опасности – Калашников

Россия сделала это сейчас для того, чтобы облегчить жизнь русским туристам и гражданам Грузии, которые живут в РФ, отметил Калашников 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T21:58+0400

2023-05-10T21:58+0400

2023-05-10T21:58+0400

россия

грузия

политика

леонид калашников

интервью

отмена виз

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Власти России прежде, чем принять решение об отмене визового режима для граждан Грузии, оценили все опасности и взвесили террористическую угрозу, заявил в интервью Sputnik Грузия глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.– Почему именно сейчас РФ отменила визовый режим для граждан Грузии, спустя 23 года после его введения? – Ну, это, во-первых, не так. Визовый режим был введен с определенных лет. До этого его тоже не было. Сейчас он возвращается, правда, не в полном объеме. А грузины визовый режим не ввели, несмотря на всю враждебность, которая существовала и существует до сих пор. Мы, Россия, сделали это сейчас, отменив введение визового режима на 90 дней. Для того, чтобы облегчить жизнь гражданам, которые, с одной стороны, живут здесь – больше миллиона человек грузин, а с другой стороны – облегчить и нашим туристам деятельность и жизнь, которые ездят, посещают Грузию более 1,5 млн. по нынешней статистике в год. Все это предпринималось, нами не просто поддерживалось, а мы в моем комитете по делам СНГ провели три таких больших мероприятия по этому поводу, обсуждали все детали. И еще раз говорю, что обращались к руководству, министру иностранных дел, обращались к председателю правительства, президенту. Некоторые нас осуждали. Говорили: "Ну зачем? Мы же с ними во вражде". Но, еще раз говорю, это мы сделали не для того, чтобы помириться или не помириться, или, тем более, сдать как-то позиции Абхазии или Южной Осетии. А именно для того, чтобы облегчить жизнь своих людей. Я благодарен за это президенту, как и другие миллионы людей, за то, что это облегчение состоится. – Ваш комитет был инициатором активизации переговоров с грузинами по этому вопросу? – Да. Несмотря на то, что я сам туда невъездной, поскольку был в Абхазии и Южной Осетии. Но не только, конечно, наш комитет. Многие наверно делали это в тени, не рекламируя. Но мы это не скрывали. В последний раз мы провели очень большое мероприятие с грузинскими бизнесменами, политиками, пригласили их сюда. И до этого за три месяца, в "Мариотте" проводили такое мероприятие. До этого в Государственной Думе с некоторыми депутатами из Грузии. И все время мы эти два вопроса ставили, поднимали и формулировали их в письменном виде. – Известно ли, как грузинские власти относятся к этим решениям? – Сейчас они в двойственной ситуации. С одной стороны, западники начнут их обвинять: "Вот, они все время с русскими, а вот теперь русские поэтому им дали такую поблажку". Я думаю, что это не так. Что на самом деле сегодня, может быть, они даже и не рады этому решению, некоторые политики грузинские, потому что они будут под большой критикой и давлением того же Запада коллективного. Но при этом, думаю, что те миллионы граждан и неграждан Грузии будут этому рады и уже вряд ли дадут как-то отказаться от этого варианта. Тем более, это не их власть. Это решение чисто российское. Думаю, что Россия взвешивала, прежде чем принять это решение, в том числе и террористическую угрозу. И проработку по линии силовых структур. Так что я рад такому решению и не стесняюсь об этом говорить. – Может ли это решение повлиять на внутриполитическую ситуацию в Грузии? – Внутриполитическая оппозиция в Грузии все время пытается использовать эту карту, якобы "Грузинская мечта" с Россией имеет какие-то закулисные взаимоотношения. И пытается все время это использовать так же, как и Запад, который вдруг не так давно, дав карту очередности в Евросоюзе для Украины и Молдовы, не предоставил того же самого для Грузии. Почему, казалось бы? Не было же никаких решений ни со стороны Грузии, ни со стороны России. Парадокс заключается в том, что и Молдова, и Украина торгуют с Россией, причем в гораздо больших объемах. Тем не менее, в отношении Грузии они этого не сделали. Значит, для них является определенным, очень субъективным мерилом.Что будет делать их оппозиция? Конечно, будет использовать. Но мы руководствовались в своих просьбах к нашему правительству облегчением повседневной жизни грузин и русских, которые летают, отдыхают. Ну а что там будут делать политики, это их дела. Думаю, президент России оценивал все эти опасности. – РФ сняла запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, а как обстоит дело с грузинскими авиакомпаниями? – Они могут сделать это и, скорее всего, сделают, потому что это в их интересах, в том числе экономических. А наши авиакомпании будут руководствоваться тоже в том числе экономическими интересами. Тут ситуация будет меняться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, политика, леонид калашников, интервью, отмена виз, авиасообщение россии и грузии