https://sputnik-georgia.ru/20230510/prestupnaya-sdelka-s-beremennymi---moshennik-v-gruzii-obmanul-gosudarstvo-na-100-tys--277523374.html
Преступная сделка с беременными – мошенник в Грузии обманул государство на $100 тыс
Преступная сделка с беременными – мошенник в Грузии обманул государство на $100 тыс
Обвиняемый фиктивно оформил 237 беременных на своих предприятиях, чтобы получить декретные выплаты от государства 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T10:58+0400
2023-05-10T10:58+0400
2023-05-10T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Предпринимателя задержали в Грузии по обвинению в хищении 237 тысяч лари (более 95 тыс. долларов), принадлежащих государству, путем изготовления и использования поддельных налоговых документов, сообщили в следственной службе Минфина Грузии.Следствие установило, что для получения обманным путем декретных выплат обвиняемый в 2021-2022 годах по заранее разработанной схеме вступал в преступный сговор с беременными женщинами и фиктивно оформлял их на своих предприятиях. Затем он изготавливал фальшивые документы, чтобы получить из госбюджета выплаты, предназначенные для беременных. Речь идет о 237 женщинах и махинациях на сумму в 237 тысяч лари. Эта сумма была распределена между обвиняемым и беременными, сообщили в ведомстве.Принимаются соответствующие меры, чтобы установить других участников преступления. Им грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Декретные выплаты в Грузии до 1 января 2023 года составляли 1 тысячу лари, сейчас во время декретного отпуска женщины получают от государства 2 тысячи лари (около 800 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, происшествия, грузия
новости, происшествия, грузия
Преступная сделка с беременными – мошенник в Грузии обманул государство на $100 тыс
10:58 10.05.2023 (обновлено: 11:09 10.05.2023)
Обвиняемый фиктивно оформил 237 беременных на своих предприятиях, чтобы получить декретные выплаты от государства
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Предпринимателя задержали в Грузии по обвинению в хищении 237 тысяч лари (более 95 тыс. долларов), принадлежащих государству, путем изготовления и использования поддельных налоговых документов, сообщили в следственной службе Минфина Грузии.
Следствие установило, что для получения обманным путем декретных выплат обвиняемый в 2021-2022 годах по заранее разработанной схеме вступал в преступный сговор с беременными женщинами и фиктивно оформлял их на своих предприятиях.
Затем он изготавливал фальшивые документы, чтобы получить из госбюджета выплаты, предназначенные для беременных. Речь идет о 237 женщинах и махинациях на сумму в 237 тысяч лари. Эта сумма была распределена между обвиняемым и беременными, сообщили в ведомстве
.
Принимаются соответствующие меры, чтобы установить других участников преступления. Им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Декретные выплаты в Грузии до 1 января 2023 года составляли 1 тысячу лари, сейчас во время декретного отпуска женщины получают от государства 2 тысячи лари (около 800 долларов).