https://sputnik-georgia.ru/20230510/razvitie-turizma-vazhno-no-eto-ne-samoe-glavnoe----tsetskhladze-ob-otmene-viz-277556761.html
Развитие туризма важно, но это не самое главное – Цецхладзе об отмене виз
Развитие туризма важно, но это не самое главное – Цецхладзе об отмене виз
Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией важно не только с экономической точки зрения, а прежде всего для двух народов, которые без... 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T19:44+0400
2023-05-10T19:44+0400
2023-05-10T19:50+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
давид цецхладзе
россия отменила визы для граждан грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277556583_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04d664e80abcc4bf4deb7855448b5f4c.jpg
Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию."Самое главное не туризм и экономический аспект, а то, что граждане Грузии, наши народы смогут без всяких барьеров посещать Россию и Грузию, им не придется тратить больше денег на перелеты через третьи страны и стоять в очередях через КПП "Верхний Ларс", – сказал Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Sputnik Грузия.По его словам, теперь тем, кто хочет поехать в Россию на учебу или работу, не нужно будет стоять в очередях за визами.Кроме того, по словам Цецхладзе, важно, чтобы была восстановлена историческая справедливость, и грузины, многое сделавшие для России, могли и дальше чувствовать себя там как дома."Мы хотим, чтобы грузины в России чувствовали себя всегда как дома и чтобы как можно больше россиян приезжали в Грузию, чтобы отношения улучшались с каждым днем... Это новое начало отношений", – подчеркнул Цецхладзе.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 годаАвиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277556583_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_41863c2ac49db87bbc55b5723b307c89.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, давид цецхладзе, россия отменила визы для граждан грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, давид цецхладзе, россия отменила визы для граждан грузии, видео
Развитие туризма важно, но это не самое главное – Цецхладзе об отмене виз
19:44 10.05.2023 (обновлено: 19:50 10.05.2023)
Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией важно не только с экономической точки зрения, а прежде всего для двух народов, которые без барьеров смогут посещать Россию и Грузию, заявил глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе
Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
"Самое главное не туризм и экономический аспект, а то, что граждане Грузии, наши народы смогут без всяких барьеров посещать Россию и Грузию, им не придется тратить больше денег на перелеты через третьи страны и стоять в очередях через КПП "Верхний Ларс", – сказал Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Sputnik Грузия.
По его словам, теперь тем, кто хочет поехать в Россию на учебу или работу, не нужно будет стоять в очередях за визами.
Кроме того, по словам Цецхладзе, важно, чтобы была восстановлена историческая справедливость, и грузины, многое сделавшие для России, могли и дальше чувствовать себя там как дома.
"Мы хотим, чтобы грузины в России чувствовали себя всегда как дома и чтобы как можно больше россиян приезжали в Грузию, чтобы отношения улучшались с каждым днем... Это новое начало отношений", – подчеркнул Цецхладзе.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.