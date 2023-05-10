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Развитие туризма важно, но это не самое главное – Цецхладзе об отмене виз

Развитие туризма важно, но это не самое главное – Цецхладзе об отмене виз

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией важно не только с экономической точки зрения, а прежде всего для двух народов, которые без... 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T19:44+0400

2023-05-10T19:44+0400

2023-05-10T19:50+0400

пресс-центр sputnik грузия

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давид цецхладзе

россия отменила визы для граждан грузии

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Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию."Самое главное не туризм и экономический аспект, а то, что граждане Грузии, наши народы смогут без всяких барьеров посещать Россию и Грузию, им не придется тратить больше денег на перелеты через третьи страны и стоять в очередях через КПП "Верхний Ларс", – сказал Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, организованного Sputnik Грузия.По его словам, теперь тем, кто хочет поехать в Россию на учебу или работу, не нужно будет стоять в очередях за визами.Кроме того, по словам Цецхладзе, важно, чтобы была восстановлена историческая справедливость, и грузины, многое сделавшие для России, могли и дальше чувствовать себя там как дома."Мы хотим, чтобы грузины в России чувствовали себя всегда как дома и чтобы как можно больше россиян приезжали в Грузию, чтобы отношения улучшались с каждым днем... Это новое начало отношений", – подчеркнул Цецхладзе.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 годаАвиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, давид цецхладзе, россия отменила визы для граждан грузии, видео