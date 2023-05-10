https://sputnik-georgia.ru/20230510/rossiya-otmenila-vizy-dlya-gruzii-chto-dumayut-zhiteli-tbilisi---video-277562747.html

Россия отменила визы для Грузии: что думают жители Тбилиси? – видео

Россия отменила визы для Грузии: что думают жители Тбилиси? – видео

Россия отменила с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T22:39+0400

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2023-05-10T22:43+0400

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видео-новости из грузии

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опрос

опрос населения

россия отменила визы для граждан грузии

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Политики и эксперты активно комментируют это событие, которое многие называют историческим. Sputnik Грузия решил узнать, как отреагировало на эту новость население.В ходе опроса в Тбилиси стало понятно, что большинство рады безвизовому режиму, но все-таки некоторые, в основном представители молодого поколения, кто видит в налаживании грузино-российских отношений угрозу партнерству Грузии с Евросоюзом.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, опрос, опрос населения, россия отменила визы для граждан грузии, видео