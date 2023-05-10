https://sputnik-georgia.ru/20230510/sluchai-beshenstva-sobak-zafiksirovany-v-kutaisi--277553204.html

Случаи бешенства собак зафиксированы в Кутаиси

Случаи бешенства собак зафиксированы в Кутаиси

Смертность при бешенстве без прохождения курса вакцинации составляет 100% 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Два случая бешенства собак зафиксировано в городе Кутаиси (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2". О произошедшем информировано местное население, передает телеканал. Идут превентивные работы и вакцинация. По информации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, с инфицированными животными контакт имели 18 человек. Всем им сделали прививку. Мэрия Кутаиси призывает население к осторожности и, в случае контакта с сомнительными животными, незамедлительно обращаться в медучреждение. Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Инкубационный период бешенства у животных, в частности, у собак обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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