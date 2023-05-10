Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
Иностранные сомелье и импортеры побывали на ежегодном фестивале натуральных вин ZERO COMPROMISE в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Винные профессионалы из Китая и Сингапура ознакомились с процессом производства вина на предприятиях в регионах Картли и Кахети, сообщает Национальное агентство вина Грузии.
В рамках визита члены группы из 14 человек, в которую вошли сомелье и импортеры, побывали на ежегодном фестивале натуральных вин ZERO COMPROMISE в Тбилиси, где имели возможность ознакомиться с продукцией около 100 производителей.
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
Визит экспертов из Азии в Грузию организовала мастер вина Дебра Мейбург, которая руководит маркетинговой компанией Meiburg Wine Media, подрядчиком Национального агентства вина Грузии.
По словам Мейбург, у грузинского вина большие перспективы на азиатском рынке.
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
По ее словам, говоря об Азии, нужно учитывать разные рынки грузинского вина – Шанхай, Пекин, Чэнду, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Корею и Японию.
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
"Каждый из этих рынков имеет разные вкусы, разный уровень развития и разные знания о грузинском вине. Считаю, что это очень хорошо для производителей, потому что на этих рынках есть место для всех", – сказала Мейбург.
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
За последнее десятилетие заметен удивительный рост качества грузинского вина, осознание международного вкуса и стиля, а также точность этикеток и презентации, отметила Мейбург.
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
Как заявили в Агентстве, страны Азии, особенно Китай, остаются стратегическими рынками сбыта грузинского вина.
В целях повышения осведомленности и экспорта грузинского вина, в Китай в 2023 году будут проведены различные маркетинговые мероприятия при поддержке Национального агентства вина.
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже долгие годы является основным экспортером.
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
© National Wine Agency of Georgia Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
Сомелье и импортеры из Китая и Сингапура ознакомились с производством вина в Грузии
© National Wine Agency of Georgia
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни.
В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.