https://sputnik-georgia.ru/20230510/sozdan-glavnyy-turisticheskiy-portal-gruzii--kak-on-rabotaet-277531090.html

Создан главный туристический портал Грузии – как он работает?

Создан главный туристический портал Грузии – как он работает?

На новом сайте можно не только познакомиться с туристическим потенциалом страны, но и запланировать путешествие в Грузию 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T15:39+0400

2023-05-10T15:39+0400

2023-05-10T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии в рамках проекта цифровой трансформации представила главный туристический портал страны – Georgia.travel, сообщает пресс-служба ведомства. Новый портал подготовлен на основе исследования и анализа туристических порталов около 70 стран мира. Желающие запланировать путешествие по Грузии с помощью интерактивной карты могут фильтровать регионы, выбирать места и хранить в "корзине" те туристические объекты, которые хочется посмотреть. На сайте также размещены планы походов и пешеходных туров, что дает возможность развить эти направления и предоставить информацию заинтересованным людям о потенциале приключенческого туризма Грузии, отмечают в Администрации. С помощью вебсайта также можно ознакомиться с единой базой междугороднего транспорта. Визитеры могут выбрать желаемый транспорт и запланировать путешествие на автобусе, поезде, такси или на другом транспорте. Вебстраница полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. Для размещения полноценной информации на портале администрация туризма сотрудничает с такими международными платформами, как Booking, Tripadisor, Wikiloc и другими. Главный туристический портал Грузии уже посетили около 18 миллионов визитеров примерно из 200 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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