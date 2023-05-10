https://sputnik-georgia.ru/20230510/sozdan-glavnyy-turisticheskiy-portal-gruzii--kak-on-rabotaet-277531090.html
Создан главный туристический портал Грузии – как он работает?
Создан главный туристический портал Грузии – как он работает?
На новом сайте можно не только познакомиться с туристическим потенциалом страны, но и запланировать путешествие в Грузию 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T15:39+0400
2023-05-10T15:39+0400
2023-05-10T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии в рамках проекта цифровой трансформации представила главный туристический портал страны – Georgia.travel, сообщает пресс-служба ведомства. Новый портал подготовлен на основе исследования и анализа туристических порталов около 70 стран мира. Желающие запланировать путешествие по Грузии с помощью интерактивной карты могут фильтровать регионы, выбирать места и хранить в "корзине" те туристические объекты, которые хочется посмотреть. На сайте также размещены планы походов и пешеходных туров, что дает возможность развить эти направления и предоставить информацию заинтересованным людям о потенциале приключенческого туризма Грузии, отмечают в Администрации. С помощью вебсайта также можно ознакомиться с единой базой междугороднего транспорта. Визитеры могут выбрать желаемый транспорт и запланировать путешествие на автобусе, поезде, такси или на другом транспорте. Вебстраница полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. Для размещения полноценной информации на портале администрация туризма сотрудничает с такими международными платформами, как Booking, Tripadisor, Wikiloc и другими. Главный туристический портал Грузии уже посетили около 18 миллионов визитеров примерно из 200 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, georgia travel, грузия, новости, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
туризм, georgia travel, грузия, новости, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
Создан главный туристический портал Грузии – как он работает?
На новом сайте можно не только познакомиться с туристическим потенциалом страны, но и запланировать путешествие в Грузию
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии в рамках проекта цифровой трансформации представила главный туристический портал страны – Georgia.travel, сообщает пресс-служба ведомства.
Новый портал подготовлен на основе исследования и анализа туристических порталов около 70 стран мира.
Портал включает около 3,2 тысячи статей о туристических продуктах Грузии и самых важных достопримечательностях страны, а также фотобазу. Материалы доступны на сайте на грузинском и английском языках.
Желающие запланировать путешествие по Грузии с помощью интерактивной карты могут фильтровать регионы, выбирать места и хранить в "корзине" те туристические объекты, которые хочется посмотреть.
На сайте также размещены планы походов и пешеходных туров, что дает возможность развить эти направления и предоставить информацию заинтересованным людям о потенциале приключенческого туризма Грузии, отмечают в Администрации.
С помощью вебсайта также можно ознакомиться с единой базой междугороднего транспорта. Визитеры могут выбрать желаемый транспорт и запланировать путешествие на автобусе, поезде, такси или на другом транспорте.
На новом туристическом портале доступен и календарь интересных событий и развлечений, которые проходят в Грузии. С этой целью Национальная администрация туризма активно сотрудничает как с частным сектором, так и с другими ведомствами.
Вебстраница полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. Для размещения полноценной информации на портале администрация туризма сотрудничает с такими международными платформами, как Booking, Tripadisor, Wikiloc и другими.
Главный туристический портал Грузии уже посетили около 18 миллионов визитеров примерно из 200 стран мира.