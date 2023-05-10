https://sputnik-georgia.ru/20230510/videomost-dni-gruzinskoy-diaspory-rossii-v-moskve--podrobnosti-277506415.html

Видеомост: Дни грузинской диаспоры России в Москве – подробности

Видеомост: Дни грузинской диаспоры России в Москве – подробности

Видеомост Тбилиси-Москва на тему "Дни грузинской диаспоры России в Москве – подробности" состоится в среду, 10 мая, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik... 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T15:00+0400

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В Москве, в Доме народов России, 12-26 мая будут проходить Дни грузинской диаспоры России. Запланировано множество интересных мероприятий: выставки, концерты, конференции. Подробности о фестивале в ходе видеомоста расскажет Президент Грузинской ФНКА в России Давид ЦЕЦХЛАДЗЕ.

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