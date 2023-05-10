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Видеомост: Дни грузинской диаспоры России в Москве – подробности
Видеомост: Дни грузинской диаспоры России в Москве – подробности
Видеомост Тбилиси-Москва на тему "Дни грузинской диаспоры России в Москве – подробности" состоится в среду, 10 мая, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik... 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T15:00+0400
2023-05-10T15:00+0400
2023-05-10T15:00+0400
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В Москве, в Доме народов России, 12-26 мая будут проходить Дни грузинской диаспоры России. Запланировано множество интересных мероприятий: выставки, концерты, конференции. Подробности о фестивале в ходе видеомоста расскажет Президент Грузинской ФНКА в России Давид ЦЕЦХЛАДЗЕ.
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россия, грузия, новости, давид цецхладзе, анонсы
россия, грузия, новости, давид цецхладзе, анонсы
Видеомост: Дни грузинской диаспоры России в Москве – подробности
Видеомост Тбилиси-Москва на тему "Дни грузинской диаспоры России в Москве – подробности" состоится в среду, 10 мая, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в 15:00 по тбилисскому времени (14:00 мск)
В Москве, в Доме народов России, 12-26 мая будут проходить Дни грузинской диаспоры России. Запланировано множество интересных мероприятий: выставки, концерты, конференции.
Подробности о фестивале в ходе видеомоста расскажет Президент Грузинской ФНКА в России Давид ЦЕЦХЛАДЗЕ.