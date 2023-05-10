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Запад добился своего: соседи России приехали в Москву на 9 Мая

Запад добился своего: соседи России приехали в Москву на 9 Мая

Визит в Москву на празднование Дня Победы глав ряда стран, входящих в так называемое ближнее зарубежье, содержит в себе важнейшие сигналы, которые отражают... 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T16:00+0400

2023-05-10T16:00+0400

2023-05-10T16:02+0400

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После того, как Запад категорически отверг наши прекраснодушные попытки войти в ряды "своих" для него и с новой силой продолжил холодную войну, которая в 2022-м перешла в войну горячую, для нашей страны настал момент истины, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Он воплотился в новой Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года, где Россия официально развернулась на юг и восток и где ключевое место теперь занимают страны и объединения ближнего зарубежья.Доказательства тому — сухие факты и цифры.Например, в отношениях с Белоруссией мы стремительно идем к финализации проекта создания Союзного государства, главная цель которого — единое экономическое пространство. В 2022-м товарооборот между нашими странами достиг исторического рекорда — 50 миллиардов долларов, и его планируется удвоить в течение ближайших трех-пяти лет. Активно реализуются 28 союзных программ, охватывающих все сферы экономики, включая финансы, транспорт, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, а также отдельные направления государственного регулирования и контроля. Платежные системы полностью интегрированы и больше не зависят от западных.В отношениях с Казахстаном тоже достигнут рекорд — впервые в истории отношений двух стран товарооборот между ними достиг 26,1 миллиарда долларов. Эту цифру в ближайшее время планируется довести до 30 миллиардов. Россия является главным торгово-экономическим партнером Казахстана, а согласно заявлениям первых лиц государства, стратегическое сотрудничество с Москвой — приоритет внешней политики. Идет масштабная реализация российско-казахстанских проектов в области мирного атома, газа, в транзитно-транспортной и логистической сферах.На полном ходу находятся отношения с Узбекистаном, который называют одним из локомотивов роста Центральной Азии. По итогам 2022-го Россия стала самым крупным торговым партнером Узбекистана, а наш товарооборот устойчиво растет: 9,28 миллиарда долларов против 6,9 миллиарда в 2021-м. Совместно реализуются в республике почти двести проектов на 20 миллиардов долларов.С Киргизией двусторонний товарооборот также достиг исторического максимума — 3,5 миллиарда долларов. По словам Владимира Путина, "за прошлый год — увеличение товарооборота на 37%, Россия является крупнейшим инвестором, по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место и мы уверены, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты".С Таджикистаном товарооборот вырос на 18% и составил полтора миллиарда долларов — рекорд за последние 20 лет. Россия, один из ключевых инвесторов, модернизирует вооруженные силы республики, являющейся буферной зоной перед Афганистаном, и проводит согласованную политику в области безопасности. Самый крупный военный объект России за рубежом — 201-я база — находится именно в Таджикистане.Российско-туркменские отношения также переживают ренессанс: товарооборот — около миллиарда долларов. На высшем уровне запланировано к реализации порядка 20 направлений в различных областях, где одно из ключевых мест занимает развитие транспортного коридора "Север — Юг".В новой концепции внешней политики Россия впервые официально обозначила себя "самобытным государством-цивилизацией". Многие великие цивилизации прошлого канули в историю, но мы верим, что российскую ждет великое будущее, достойное ее славного прошлого. И частью этого будущего станут дружественные России народы и нации, которые готовы бороться за новый справедливый мир плечом к плечу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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