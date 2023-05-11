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Депутат: власти Грузии не получили никакой выгоды от отмены визового режима
Депутат: власти Грузии не получили никакой выгоды от отмены визового режима
Россия спустя 23 года отменила визовый режим для граждан Грузии 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T11:40+0400
2023-05-11T11:40+0400
2023-05-11T12:07+0400
грузия
политика
новости
владимир путин
грузинская мечта
грузино-российские отношения
россия отменила визы для граждан грузии
авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" не получила никакой выгоды от решения России об отмене визового режима для граждан Грузии, а тот, кто утверждает обратное, лжет, заявил один из лидеров партии Михаил Сарджвеладзе в эфире телеканала "Рустави 2". Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Как подчеркнул депутат, от этого решения российских властей выгоду получат граждане Грузии, для которых многое станет проще. Депутат также напомнил, что, когда Россия установила визовый режим для граждан Грузии, американские и европейские партнеры расценили это как непропорциональное решение, направленное на создание гуманитарной проблемы. По словам депутата, изменившийся контекст отношений с Россией обязывает власти к определенным осторожным шагам. При этом, как отметил Сарджвеладзе, необходимость быть осторожными с Россией не определяется этим решением – есть много других факторов. "Конечно, время покажет, было ли это провокацией, что к этому привело, также не будем забывать, что у России у самой есть проблемы в тех же международных отношениях, здесь могут подразумеваться и экономические проблемы, и ей интересно искать направления по любыми направлениям", – сказал Сарджвеладзе. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение России несет угрозу безопасности Грузии, и назвала действия российских властей их очередной провокацией. В грузинской оппозиции также увидели в решении России отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение угрозу для Грузии, а также "очередное доказательство" того, что правящая партия "Грузинская мечта" ведет пророссийскую политику. Между тем в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что отмена Россией визового режима для граждан Грузии приветствуется с гуманитарной точки зрения.Принятое Россией решение предоставит гражданам Грузии возможность спустя 23 года свободно ездить в Россию и оставаться там в течение 90 дней из 180. И при этом не придется летать через третьи страны, то есть в вопросе авиасообщения страны возвращаются к позициям июня 2019 года – года пика туризма в Грузии. Для граждан России в Грузии все остается по-прежнему – безвизовое пребывание в Грузии в течение 365 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, владимир путин, грузинская мечта, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии
грузия, политика, новости, владимир путин, грузинская мечта, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии
Депутат: власти Грузии не получили никакой выгоды от отмены визового режима
11:40 11.05.2023 (обновлено: 12:07 11.05.2023)
Россия спустя 23 года отменила визовый режим для граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" не получила никакой выгоды от решения России об отмене визового режима для граждан Грузии, а тот, кто утверждает обратное, лжет, заявил один из лидеров партии Михаил Сарджвеладзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.
"Когда говорят о подарке, сделанном власти, то тогда они должны объяснить, какую политическую выгоду получила, например, "Грузинская мечта" в результате этого решения, и она будет равна нулю. И мы сразу же поймем, что нас обманывают те люди, которые говорят нам, что власть получила подарок, это ложь", – сказал Сарджвеладзе.
Как подчеркнул депутат, от этого решения российских властей выгоду получат граждане Грузии, для которых многое станет проще.
Депутат также напомнил, что, когда Россия установила визовый режим для граждан Грузии, американские и европейские партнеры расценили это как непропорциональное решение, направленное на создание гуманитарной проблемы.
"Конечно, эта гуманитарная проблема, проблема отдельных людей никуда не исчезла и актуальна и сегодня", – сказал Сарджвеладзе.
По словам депутата, изменившийся контекст отношений с Россией обязывает власти к определенным осторожным шагам. При этом, как отметил Сарджвеладзе, необходимость быть осторожными с Россией не определяется этим решением – есть много других факторов.
"Конечно, время покажет, было ли это провокацией, что к этому привело, также не будем забывать, что у России у самой есть проблемы в тех же международных отношениях, здесь могут подразумеваться и экономические проблемы, и ей интересно искать направления по любыми направлениям", – сказал Сарджвеладзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение России несет угрозу безопасности Грузии, и назвала действия российских властей их очередной провокацией.
В грузинской оппозиции также увидели в решении России отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение угрозу для Грузии, а также "очередное доказательство" того, что правящая партия "Грузинская мечта" ведет пророссийскую политику.
Между тем в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что отмена Россией визового режима для граждан Грузии приветствуется с гуманитарной точки зрения.
Принятое Россией решение предоставит гражданам Грузии возможность спустя 23 года свободно ездить в Россию и оставаться там в течение 90 дней из 180. И при этом не придется летать через третьи страны, то есть в вопросе авиасообщения страны возвращаются к позициям июня 2019 года – года пика туризма в Грузии.
Для граждан России в Грузии все остается по-прежнему – безвизовое пребывание в Грузии в течение 365 дней.