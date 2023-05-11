https://sputnik-georgia.ru/20230511/deputat-gruzinskie-vlasti-ne-poluchili-nikakoy-vygody-ot-otmeny-vizovogo-rezhima-277569343.html

Депутат: власти Грузии не получили никакой выгоды от отмены визового режима

Депутат: власти Грузии не получили никакой выгоды от отмены визового режима

Россия спустя 23 года отменила визовый режим для граждан Грузии 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T11:40+0400

2023-05-11T11:40+0400

2023-05-11T12:07+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" не получила никакой выгоды от решения России об отмене визового режима для граждан Грузии, а тот, кто утверждает обратное, лжет, заявил один из лидеров партии Михаил Сарджвеладзе в эфире телеканала "Рустави 2". Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Как подчеркнул депутат, от этого решения российских властей выгоду получат граждане Грузии, для которых многое станет проще. Депутат также напомнил, что, когда Россия установила визовый режим для граждан Грузии, американские и европейские партнеры расценили это как непропорциональное решение, направленное на создание гуманитарной проблемы. По словам депутата, изменившийся контекст отношений с Россией обязывает власти к определенным осторожным шагам. При этом, как отметил Сарджвеладзе, необходимость быть осторожными с Россией не определяется этим решением – есть много других факторов. "Конечно, время покажет, было ли это провокацией, что к этому привело, также не будем забывать, что у России у самой есть проблемы в тех же международных отношениях, здесь могут подразумеваться и экономические проблемы, и ей интересно искать направления по любыми направлениям", – сказал Сарджвеладзе. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение России несет угрозу безопасности Грузии, и назвала действия российских властей их очередной провокацией. В грузинской оппозиции также увидели в решении России отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение угрозу для Грузии, а также "очередное доказательство" того, что правящая партия "Грузинская мечта" ведет пророссийскую политику. Между тем в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что отмена Россией визового режима для граждан Грузии приветствуется с гуманитарной точки зрения.Принятое Россией решение предоставит гражданам Грузии возможность спустя 23 года свободно ездить в Россию и оставаться там в течение 90 дней из 180. И при этом не придется летать через третьи страны, то есть в вопросе авиасообщения страны возвращаются к позициям июня 2019 года – года пика туризма в Грузии. Для граждан России в Грузии все остается по-прежнему – безвизовое пребывание в Грузии в течение 365 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, владимир путин, грузинская мечта, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии