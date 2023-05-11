https://sputnik-georgia.ru/20230511/otmena-viz-i-pryamoe-aviasoobschenie-s-rossiey---chto-eto-dast-gruzii-277565071.html

Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией - что это даст Грузии?

Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией - что это даст Грузии?

Принятое российской стороной решение предоставит гражданам Грузии возможность спустя 23 года свободно ездить в Россию 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T01:35+0400

2023-05-11T01:35+0400

2023-05-11T01:35+0400

грузия

россия

новости

илья дарчиашвили

ираклий кобахидзе

владимир путин

грузинская мечта

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277540214_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_af2a93f039f4b860f668d6207f4c5f05.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Отмена Россией визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между странами вызвало неоднозначную реакцию в Грузии – лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что это пойдет на благо грузинской диаспоры в России, а прозападная оппозиция увидела в этом угрозу для Грузии и ее европейского будущего.Большие переменыСогласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Принятое Россией решение предоставит гражданам Грузии возможность спустя 23 года свободно ездить в Россию и оставаться там в течение 90 дней из 180. И при этом не придется летать через третьи страны, то есть в вопросе авиасообщения страны возвращаются к позициям июня 2019 года – года пика туризма в Грузии.Для граждан России в Грузии все остается по-прежнему – безвизовое пребывание в Грузии в течение 365 дней.Необходимости созыва Совбеза из-за решения России пока нет – глава МИД Грузии>>В 2022 году гости из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года эта цифра составила 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян, среди посетивших Грузию, составляла 15%-17%.Благо для гражданВласти Грузии положительно оценили решение России."В Российской Федерации живут более миллиона наших граждан, у которых очень тесная связь с людьми – с их близкими, родственниками, которые живут в Грузии. Это решение, увиденное именно через гуманитарную призму, приветствуется любой имеющей ответственность властью", – сказал глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.При этом он особо подчеркнул, что это "суверенное решение России".Между тем, министр исключил большого потока граждан России в Грузию, так как сухопутная граница между странами все это время была открыта."Сегодня страна открыта и есть автомобильное сообщение с Российской Федерацией, соответственно, чрезмерный ажиотаж вокруг увеличения визитеров из России непонятен", - сказал Дарчиашвили.Власти Грузии не могли повлиять на решение России – председатель парламента>>В свою очередь, замминистра экономики страны Мариам Квривишвили заявила, что после восстановления прямого авиасообщения проживающие в России граждане Грузии смогут чаще приезжать на родину.В отличие от остальных представителей власти, которые на фоне обвинений оппозиции в том, что "Грузинская мечта" - это пророссийская сила, упор делали на том, что решение приняла Россия и власти Грузии тут не при чем, лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе прямым текстом заявил, что это результат разумной политики властей.По его словам, забота о диаспоре является конституционной обязанностью власти."В Российской Федерации живут около миллиона грузин, в том числе и наши граждане. Почему они должны платить в три раза больше и ехать через другие страны, что мешает связям? А в Конституции Грузии прописано, что наша обязанность - способствовать связям диаспор со страной", - сказал Кобахидзе.Рады не всеПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили, которая хоть и является главой грузинского государства, но не имеет рычагов власти в стране, увидела в решении угрозу безопасности Грузии и назвала действия российских властей их очередной провокацией."Для нас самое главное то, что это прямая провокация, вызов нашего общества, и это ставит наши власти перед очень большим вызовом... Это противоречит интересам Грузии, достоинству Грузии", - сказала Зурабишвили.По ее словам, решение России создаст напряженность в Грузии. Она призвала правительство созвать Совет безопасности и обсудить введение визового режима для граждан России.В оппозиции также увидели в решении России отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение угрозу для Грузии, а также "очередное доказательство" того, что правящая партия "Грузинская мечта" ведет пророссийскую политику.Это награда "Грузинской мечты" за проведение антизападной политики, сказала Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. При этом она не исключила, что авиакомпании, которые начнут полеты в Россию, могут попасть под санкции Запада.Оппозиции Грузии следует проявлять осторожность при оценке решений России – Бочоришвили>>"Российские власти таким образом заценили, что "Грузинская мечта" в течение этих 11 лет и особенно в последние годы сделала и делает для того, чтобы навредить европейскому курсу Грузии и процессу получения статуса кандидата", - заявила другой депутат – член от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе.Представители оппозиционных партий даже организовали стихийную акцию протеста у здания МИД Грузии, но особого отклика он не получил.Глава парламентского комитета интеграции с Европой Мака Бочоришвили призвала оппозицию к осторожности, когда она делает заявления о решениях России в отношении Грузии. Она напомнила оппонентам о сложной геополитической обстановке и отметила, что оппозиция либо вообще не осознают, в чем может заключаться интерес Грузии, либо целенаправленно наносит стране вред. Мнения в соцсетях разделились так же как и среди политиков – одни рады тому, что смогут чаще и без прохождения долгих процедур по получению визы видеться с родственниками, а другие обвиняют власти в смене прозападного курса и награждают всевозможными нелестными эпитетами.А как же санкции?Власти Грузии ясно дали понять, что никакого обхода санкций не будет и в Грузию смогут летать не все российские авиакомпании."Грузия не собирается вводить двусторонние санкции в отношении РФ, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений", – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, добавив, что Грузия не станет территорией, где кто-то сможет обходить международные санкции. По его словам, Грузия честно и добросовестно выполняет данные Западу обещания.При этом она отметила, что осуществлять рейсы в Грузию смогут самолеты тех компаний, которые летают и в такие страны, как Израиль, ОАЭ и Азербайджан.А пока ни одна из российских компаний не обращалась за разрешением в Агентство гражданской авиации Грузии.Что касается грузинских авиакомпаний, то по мнению управляющего партнера Авиационной консультативной группы Георгия Молодинашвили, они не смогут осуществлять полеты в Россию."Событие большого символического значения": российский эксперт о решении Путина по Грузии>>"Снятие этого ограничения со стороны Российской Федерации не означает возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, потому что мы живем в новой реальности. В случае восстановления полетов, у грузинских авиалиний будет много проблем, потому что имеющиеся у них международные страховки не действуют на территории РФ", - сказал Молодинашвили.Также, по его словам, будет очень сложная ситуация в плане предоставления технических услуг."При этом все грузинские авиакомпании эксплуатируют западные воздушные суда Airbus и Boeing, операции и полеты которых в РФ практически под санкциями, и ни одна лизинговая компания не согласится летать в Россию", - пояснил Молодинашвили.Экспертное мнениеБольшинство граждан Грузии радо решению президента России Владимира Путина об отмене визового режима и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами, сказал политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.Решение России лишь облегчит передвижение между странами, никаких изменений в отношениях между Россией и Грузией не будет, сказал эксперт Демур Гиорхелидзе в интервью Sputnik Грузия."Неправильно переоценивать этот факт", - заявил Гиорхелидзе. Меньше запретов, лучше туризму: эксперт о решении возобновить рейсы между РФ и Грузией>>В свою очередь эксперт Сосо Арчвадзе считает, что решение об отмене виз и запрета полетов положительно скажется в том числе на экономических отношениях Грузии и России.По данным за первый квартал 2023 года, Россия находится на втором месте по объему товарооборота с Грузией. В январе-марте 2023 года страны наторговали на 666,9 миллиона долларов, что на 73,7% больше данных за аналогичный период 2022 года."Поэтому, я думаю, что для тех представителей деловых кругов, для которых деловые отношения с Россией имеют значение, или наоборот для российских бизнесменов, которые имеют связи с Грузией, это облегчит связи, сократит издержки, транзитные издержки, и в какой-то степени будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений", - сказал Арчвадзе.При этом он отметил, что больше выиграют от этого грузинские бизнесмены, так как российские бизнесмены итак могли свободно приезжать в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

грузия, россия, новости, илья дарчиашвили, ираклий кобахидзе, владимир путин, грузинская мечта, аналитика