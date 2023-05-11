https://sputnik-georgia.ru/20230511/dva-gruzinskikh-futbolista-popali-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-vtoroy-ligi-chempionata-frantsii-277593733.html

Два грузинских футболиста попали в символическую сборную второй лиги чемпионата Франции

Два грузинских футболиста попали в символическую сборную второй лиги чемпионата Франции

В 34 туре нападающий "Метца" Микаутадзе оформил дубль против "Ньора", а "Бордо" дома обыграл "Кан" 1:0, единственный гол забил Давиташвили 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T23:12+0400

2023-05-11T23:12+0400

2023-05-11T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Двое футболистов сборной Грузии Зурико Давиташвили и Георгий Микаутадзе впервые в истории чемпионата Франции третий раз подряд попадают в символическую сборную тура. Официальная страница Ligue 2 включила грузин в число одиннадцати лучших игроков: Микаутадзе на позиции левого нападающего, а Давиташвили – правого. Оба футболиста попадали в символическую сборную 32 и 33 туров. В 34 туре нападающий "Метца" Георгий Микаутадзе оформил дубль в выездном матче против "Ньора" и привел команду к победе, а "Бордо" дома обыграл "Кан" 1:0 – единственный гол забил Зурико Давиташвили. Микаутадзе поможет "Мецу" перейти в высший дивизион чемпионата Франции >>В то же время официальная страница Ligue 2 назвала Микаутадзе одним из претендентов на звание лучшего игрока апреля, а болельщики MaLigue2 и "Метца" уже выбрали его лучшим игроком апреля. Оба клуба претендуют на выход в высшую лигу чемпионата Франции. После 34 туров "Бордо" на втором, а "Метц" на третьем месте. Команды разделяет всего очко.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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