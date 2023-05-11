https://sputnik-georgia.ru/20230511/ekspert-es-ispolzuet-dvoynye-standarty-prizyvaya-gruziyu-ne-otkryvat-pryamye-reysy-v-rf-277586237.html

Эксперт: ЕС использует двойные стандарты, призывая Грузию не открывать прямые рейсы в РФ

Эксперт: ЕС использует двойные стандарты, призывая Грузию не открывать прямые рейсы в РФ

Евросоюз призывал Грузию присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T19:01+0400

2023-05-11T19:01+0400

2023-05-11T19:01+0400

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авиасообщение россии и грузии

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Евросоюз использует двойные стандарты, призывая Грузию присоединиться к международным санкциям против России в контексте возобновления прямых авиарейсов между двумя странами, в то время как из Турции такие рейсы не прекращались, заявил РИА Новости политолог, руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. Пресс-спикер вице-президента Еврокомиссии Питер Стано прокомментировал возобновление авиаперелтов между Россией и Грузий и заявил, что Евросоюз призывает Грузию, которая стремится стать страной-кандидатом на членство в ЕС, присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной к любым возможным попыткам обойти санкции.По его словам, неудивительна и "гибкость" требований ЕС по отношению к потенциальным членам региональной организации. "Что касается получения статуса кандидата в члены ЕС сейчас, то мы убедились, что параметры для европейских партнеров ничего не значат. Европейцы могут принять политическое решение и вновь отказать, прицепиться могут к чему угодно", – добавил Мамрадзе.ЕС призвал Грузию присоединится к авиационным санкциям против России>>Около 600 крупнейших западных кампаний с миллиардными оборотами остались в России, напомнил эксперт"И как после этого можно грозить Грузии пальчиком?" – заявил эксперт. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Что касается получение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС, то Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, петр мамрадзе, еврокомиссия, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения