https://sputnik-georgia.ru/20230511/es-prizval-gruziyu-prisoedinitsya-k-aviatsionnym-sanktsiyam-protiv-rossii-277585901.html

ЕС призвал Грузию присоединиться к авиационным санкциям против России

ЕС призвал Грузию присоединиться к авиационным санкциям против России

Грузия не должна пускать на свою территорию ненадежные с точки зрения безопасности российские самолеты, заявил пресс-спикер вице-президента ЕК 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T18:17+0400

2023-05-11T18:17+0400

2023-05-11T18:22+0400

грузия

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авиасообщение в грузии

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 11 мая— Sputnik. Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям в сфере авиации и следить за их соблюдением, как претендента на статус кандидата в ЕС, говорится в заявлении пресс-спикера вице-президента Еврокомиссии Петера Стано. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции. В документе отмечается, что Грузия не должна пускать на свою территорию ненадежные с точки зрения безопасности самолеты, на фоне важных проблем, о которых России сообщила Международная организация гражданской авиации ООН. "Из-за санкций ЕС, 95% воздушного флота России не может возобновить и модернизировать свои самолеты, что необходимо для сохранения международных технических стандартов и стандартов безопасности", – говорится в заявлении.. Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает большинство международных санкций. "Грузинская мечта": восстановление полетов не означает стратегического партнерства с РФ >>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе отметил, что восстановление полетов никак не отразится на статусе кандидата Грузии ЕС, как об этом говорит оппозиция, и привел в пример Турцию и Молдову, которые являются кандидатами в ЕС, и у них есть прямое сообщение с Россией. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, авиасообщение в грузии, ираклий кобахидзе