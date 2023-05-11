https://sputnik-georgia.ru/20230511/gruzinskaya-mechta-vosstanovlenie-poletov-ne-oznachaet-strategicheskogo-partnerstva-s-rf-277583243.html

"Грузинская мечта": восстановление полетов не означает стратегического партнерства с РФ

"Грузинская мечта": восстановление полетов не означает стратегического партнерства с РФ

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T17:14+0400

2023-05-11T17:14+0400

2023-05-11T17:47+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Отмена Россией визового режима и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами не означает начала стратегического партнерства с Россией, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Оппозиционеры назвали решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и снять запрет на прямое авиасообщение наградой для правящей партии "Грузинская мечта" за проведение антизападной политики. По их словам, это может помешать Грузии в получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Нет никакой связи между восстановлением полетов и упразднением визового режима со стратегическим партнерством, иначе у Грузии были бы прямые рейсы в США и упрощенный визовый режим для грузинских граждан, отметил он. Политик также отметил, что восстановление полетов никак не отразится на статусе кандидата Грузии ЕС, как об этом говорит оппозиция, и привел в пример Турцию и Молдову, которые являются кандидатами в ЕС, и у них есть прямое сообщение с Россией. Пресс-спикер вице-президента Еврокомиссии Петер Стано прокомментировал возобновление авиаперелтов между Россией и Грузий и заявил, что Евросоюз призывает Грузию, которая стремится стать страной-кандидатом на членство в ЕС, присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной к любым возможным попыткам обойти санкции.Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, sputnik, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения, ираклий кобахидзе