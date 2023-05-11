https://sputnik-georgia.ru/20230511/glava-gruzinskoy-mechty-gruziya-budet-soblyudat-sanktsii-po-samoletam-iz-rossii-277588833.html

Глава "Грузинской мечты": Грузия будет соблюдать санкции по самолетам из России

Глава "Грузинской мечты": Грузия будет соблюдать санкции по самолетам из России

Обход санкций и подобные действия в Грузии не будут осуществлены ни в коем случае, заявил лидер правящей партии 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T20:04+0400

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2023-05-11T20:04+0400

грузия

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новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

антироссийские санкции

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Самолеты, находящиеся под санкциями, летать в Грузию из России не смогут, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям в сфере авиации в отношении России и следить за их соблюдением в связи с решением России восстановить прямое авиасообщение с Грузией. По его словам, обхода санкций в Грузии не будет. "Обход санкций и подобные действия с нашей стороны не будут осуществлены ни в коем случае", – сказал Кобахидзе. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает большинство международных санкций. ЕС призвал Грузию присоединиться к авиационным санкциям против России >>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, антироссийские санкции, авиасообщение россии и грузии