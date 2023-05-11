https://sputnik-georgia.ru/20230511/gosdep-ssha-predupredil-gruzii-o-vozmozhnykh-sanktsiya-v-sluchae-nachala-poletov-iz-rossii-277594406.html

Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России

Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России

Компании в грузинских аэропортах могу оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля... 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T23:46+0400

2023-05-11T23:46+0400

2023-05-12T00:50+0400

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авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Госдеп не исключает введение санкций против работающих в аэропортах Грузии компаний в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель в четверг на брифинге. Ранее Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям в сфере авиации в отношении России и следить за их соблюдением в связи с решением России восстановить прямое авиасообщение с Грузией.Это должно вызывать большую обеспокоенность у компаний, работающих в грузинских аэропортах, если прямые рейсы возобновятся, добавил он.По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, самолеты, находящиеся под санкциями, летать в Грузию из России не смогут.По его словам, обхода санкций в Грузии не будет."Обход санкций и подобные действия с нашей стороны не будут осуществлены ни в коем случае", – сказал Кобахидзе.ЕС призвал Грузию присоединиться к авиационным санкциям против России >>Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкцииГрузия не вводила санкций против России, но соблюдает большинство международных санкций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, сша, госдепартамент сша, антироссийские санкции, авиасообщение россии и грузии