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"Грузинская мечта" покидает Партию европейских социалистов

"Грузинская мечта" покидает Партию европейских социалистов

В июне сама Партия европейских социалистов, которая представлена в Европарламенте, планировала пересмотреть статус "Грузинской мечты" 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T14:09+0400

2023-05-11T14:09+0400

2023-05-11T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" приняла решение покинуть Партию европейских социалистов из-за значительного расхождения взглядов, заявил председатель грузинской правящей силы Ираклий Кобахидзе после заседания политсовета. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили подвергся резкой критике со стороны Партии европейских социалистов из-за участия в Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Будапеште и сделанных там заявлений. Вице-президент ПЕС Кати Пири назвала действия Гарибашвили неприемлемыми и отметила, что в июне будет дана оценка статусу "Грузинской мечты" в партии.По его словам, с сегодняшнего дня "Грузинская мечта" будет сотрудничать со всеми европейскими политическими партиями "на равных началах для достижения тех внешнеполитических целей, которые поставила наша страна, общество и власти". При этом Кобахидзе отметил, что власти Грузии продолжат наблюдать за процессами, и не исключил в будущем вступление "Грузинской мечты" в какую-либо "политическую семью". Партия европейских социалистов (ПЕС) объединяет cоциалистические, социал-демократические и лейбористские партии Евросоюза. В ПЕС 32 партии-полноправных члена, 14 ассоциированных партий и 14 партий-наблюдателей.В Европарламенте ПЕС формирует Прогрессивный альянс социалистов и демократов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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