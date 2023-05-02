https://sputnik-georgia.ru/20230502/ivanishvili-nevozmozhno-shantazhirovat-sanktsiyami--kaladze-277277771.html

Иванишвили невозможно шантажировать санкциями – Каладзе

Иванишвили невозможно шантажировать санкциями – Каладзе

Трасты Credit Suisse с марта 2022 года стали ограничивать грузинскому миллиардеру Бидзине Иванишвили доступ к его деньгам, то есть после начала конфликта на... 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T16:49+0400

2023-05-02T16:49+0400

2023-05-02T16:49+0400

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бидзина иванишвили

каха каладзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Введение санкций в отношении миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили не принесут никакого результата, заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. "Это не принесет результата, потому что они не знают Бидзину Иванишвили. Иванишвили действительно невозможно шантажировать деньгами, финансовыми санкциями для того, чтобы он принял неправильное решение, предпринял неправильный шаг против страны, против народа. Они не знакомы с феноменом Бидзины Иванишвили, и это печальная реальность", – заявил Каладзе.Харакири для Грузии – Каладзе о введении санкций против России>>По словам Каладзе, давление со стороны определенных политических групп продолжается, и причина этому ясна для всех. "Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям, поскольку не хотим навредить своей стране, не хотим навредить собственному народу, населению нашей страны. Как можно присоединиться к санкциям, когда мы не уверены в том, что этим навредим России? Наоборот, навредим себе. Это было бы харакири", – заявил Каладзе. Как отметил Каладзе, то же самое в связи с вопросом открытия второго фронта. По его словам, Грузия уже прошла через это и заплатила тяжелую цену. Вскоре после начала конфликта на Украине власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение Грузии в вооруженный конфликт, что имело бы катастрофические последствия для страны. Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках>>"Поэтому сегодня важнее всего мир, стабильность, экономическое развитие. Что касается Бидзины Иванишвили, против этого человека самая большая атака. Как известно, его деньги были приостановлены в швейцарском банке, никакого объяснения не нашлось, почему все это происходит. Однако для нас, для общественности, все ясно и понятно", – отметил он. Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, каха каладзе, грузинская мечта