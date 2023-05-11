https://sputnik-georgia.ru/20230511/gruzinskiy-final-sostoyalsya-na-chempionate-mira-po-dzyudo-v-dokhe-277591663.html

Грузинский финал состоялся на чемпионате мира по дзюдо в Дохе

Грузинский финал состоялся на чемпионате мира по дзюдо в Дохе

У сборной Грузии в копилке две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T21:39+0400

2023-05-11T21:39+0400

2023-05-11T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе ( 90 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Дохе. Впервые в истории чемпионатов мира в весовой категории 90 кг был грузинский финал. На татами встретились олимпийский чемпион Лаша Бекаури и чемпион Европы Лука Майсурадзе. Как и ожидалось, встреча получилась напряженной, в основное время определить победителя не удалось, зато в дополнительное время Майсурадзе провел результативный бросок и стал чемпионом мира – 1:0. Дзюдоист Тато Григалашвили вновь стал чемпионом мира >>У сборной Грузии в копилке две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Ранее Тато Григалашвили (81 кг) стал чемпионом мира, а 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг) занял третье место на турнире. Грузинская сборная занимает второе место в медальном зачете турнира, уступая лишь команде Японии, у которой 10 медалей. С 7 по 14 мая на чемпионате мира будут разыграны по одному комплекту наград у мужчин и у женщин. Существенным дополнением к медалям станут рейтинговые очки олимпийской квалификации к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Призовой фонд состязаний – 800 тысяч евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, доха, лука майсурадзе, тато григалашвили, лаша бекаури