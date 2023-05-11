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Лаборатория качества лекарств открылась в Грузии
Лаборатория качества лекарств открылась в Грузии
В новой лаборатории, соответствующей международным стандартам, будут изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T19:20+0400
2023-05-11T19:20+0400
2023-05-11T19:20+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
минздрав
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Лаборатория качества лекарств, соответствующая современным стандартам, открылась в Тбилиси, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, присутствующий на открытии учреждения. Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местной и импортированной фармацевтической продукции. До сих пор для проверки качества медикаментов Грузии приходилось обращаться к лабораториям Европы, что было связано как со временем, так и с определенными финансовыми затратами. Власти Грузии осуществили инвестицию приблизительно в 11 миллионов лари (4,2 миллиона долларов), и сейчас в стране открыта полноценная лаборатория качества лекарств, отметил глава правительства.Премьер пояснил, почему так важна данная лаборатория. По его словам, главным приоритетом правительства является забота о гражданах. С этой целью в прошлом году государство начало контролировать качество лекарств, были введены стандарты и в страну с тех пор поступают лекарства GMP-стандарта (хорошей производственной практики).Однако этого не было достаточно, поскольку процесс нуждается в систематическом мониторинге и проверке со стороны государства, заявил Гарибашвили. Минздрав Грузии несколько раз анонсировал открытие лаборатории качества лекарств, однако по разным причинам дата открытия откладывалась. В ведомстве не раз заявляли, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них. Ужесточен контроль за ценами на медикаменты в Грузии>>Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. Кроме того, были введены референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты, которые коснулись более 1 100 медикаментов. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%.В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, минздрав
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, минздрав
Лаборатория качества лекарств открылась в Грузии
В новой лаборатории, соответствующей международным стандартам, будут изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Лаборатория качества лекарств, соответствующая современным стандартам, открылась в Тбилиси, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, присутствующий на открытии учреждения.
Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местной и импортированной фармацевтической продукции. До сих пор для проверки качества медикаментов Грузии приходилось обращаться к лабораториям Европы, что было связано как со временем, так и с определенными финансовыми затратами.
"Мы сделали очень важное дело, которое нужно было нашей стране, нашему народу – это ультрасовременная лаборатория качества лекарства. Она в стране существовала, но не была такого уровня, такой современной (лабораторией – ред.)", – заявил Гарибашвили.
Власти Грузии осуществили инвестицию приблизительно в 11 миллионов лари (4,2 миллиона долларов), и сейчас в стране открыта полноценная лаборатория качества лекарств, отметил глава правительства.
Премьер пояснил, почему так важна данная лаборатория. По его словам, главным приоритетом правительства является забота о гражданах. С этой целью в прошлом году государство начало контролировать качество лекарств, были введены стандарты и в страну с тех пор поступают лекарства GMP-стандарта (хорошей производственной практики).
Однако этого не было достаточно, поскольку процесс нуждается в систематическом мониторинге и проверке со стороны государства, заявил Гарибашвили.
"Именно с этой целью создана эта лаборатория и будут проверяться все те лекарства, которые на сегодняшний день доступны на рынке для наших граждан", – подчеркнул Гарибашвили.
Минздрав Грузии несколько раз анонсировал открытие лаборатории качества лекарств, однако по разным причинам дата открытия откладывалась. В ведомстве не раз заявляли, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них.
Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%.
Кроме того, были введены референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты, которые коснулись более 1 100 медикаментов. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.