https://sputnik-georgia.ru/20230511/laboratoriya-kachestva-lekarstv-otkrylas-v-gruzii-277587360.html

Лаборатория качества лекарств открылась в Грузии

Лаборатория качества лекарств открылась в Грузии

В новой лаборатории, соответствующей международным стандартам, будут изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T19:20+0400

2023-05-11T19:20+0400

2023-05-11T19:20+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

минздрав

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Лаборатория качества лекарств, соответствующая современным стандартам, открылась в Тбилиси, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, присутствующий на открытии учреждения. Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местной и импортированной фармацевтической продукции. До сих пор для проверки качества медикаментов Грузии приходилось обращаться к лабораториям Европы, что было связано как со временем, так и с определенными финансовыми затратами. Власти Грузии осуществили инвестицию приблизительно в 11 миллионов лари (4,2 миллиона долларов), и сейчас в стране открыта полноценная лаборатория качества лекарств, отметил глава правительства.Премьер пояснил, почему так важна данная лаборатория. По его словам, главным приоритетом правительства является забота о гражданах. С этой целью в прошлом году государство начало контролировать качество лекарств, были введены стандарты и в страну с тех пор поступают лекарства GMP-стандарта (хорошей производственной практики).Однако этого не было достаточно, поскольку процесс нуждается в систематическом мониторинге и проверке со стороны государства, заявил Гарибашвили. Минздрав Грузии несколько раз анонсировал открытие лаборатории качества лекарств, однако по разным причинам дата открытия откладывалась. В ведомстве не раз заявляли, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них. Ужесточен контроль за ценами на медикаменты в Грузии>>Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. Кроме того, были введены референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты, которые коснулись более 1 100 медикаментов. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%.В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, минздрав