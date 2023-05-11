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Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году
Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году
Национальный банк Грузии начал постепенный выход из ужесточенной денежно-кредитной политики, отмечают в регуляторе 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T09:01+0400
2023-05-11T09:01+0400
2023-05-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии принял решение повысить ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом, заявил и. о. главы регулятора Арчил Мествришвили. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. Этому в результате денежно-кредитной политики способствуют более медленные темпы кредитования по сравнению с предыдущим годом и фискальная консолидация, отметил он.По его словам, уровень инфляции в краткосрочной перспективе ожидается ниже целевого показателя и стабилизируется на уровне около 3 процентов в среднесрочной перспективе.Соответственно, учитывая инфляционные тенденции и прогноз, Национальный банк Грузии начал постепенный выход из ужесточенной денежно-кредитной политики. По решению Нацбанка ставка рефинансирования 10 мая сократилась на 0,5 процентных пункта и составила 10,5%. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Россия отменила визы для Грузии: что думают жители Тбилиси? – видео >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Всемирный банк в апреле повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4 до 4,4%, между тем Азиатский банк развития ожидает, что экономика Грузии вырастет до 4,5% в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальный банк, международный валютный фонд, тбилиси, экономика, грузия, новости
национальный банк, международный валютный фонд, тбилиси, экономика, грузия, новости
Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году
Национальный банк Грузии начал постепенный выход из ужесточенной денежно-кредитной политики, отмечают в регуляторе
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии принял решение повысить ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом, заявил и. о. главы регулятора Арчил Мествришвили.
Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%.
"В этом году, по прогнозу Нацбанка Грузии, экономический рост будет близок к потенциальному уровню, в пределах 5%. Поэтому меньше ожидается давление со стороны совместного спроса на цены", – сказал Мествришвили.
Этому в результате денежно-кредитной политики способствуют более медленные темпы кредитования по сравнению с предыдущим годом и фискальная консолидация, отметил он.
По его словам, уровень инфляции в краткосрочной перспективе ожидается ниже целевого показателя и стабилизируется на уровне около 3 процентов в среднесрочной перспективе.
Соответственно, учитывая инфляционные тенденции и прогноз, Национальный банк Грузии начал постепенный выход из ужесточенной денежно-кредитной политики.
По решению Нацбанка ставка рефинансирования 10 мая сократилась на 0,5 процентных пункта и составила 10,5%.
Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%.
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Всемирный банк в апреле повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4 до 4,4%, между тем Азиатский банк развития ожидает, что экономика Грузии вырастет до 4,5% в 2023 году.