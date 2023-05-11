https://sputnik-georgia.ru/20230511/natsbank-gruzii-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-strany-v-2023-godu-277563276.html

Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году

Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году

Национальный банк Грузии начал постепенный выход из ужесточенной денежно-кредитной политики, отмечают в регуляторе 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T09:01+0400

2023-05-11T09:01+0400

2023-05-11T09:01+0400

национальный банк

международный валютный фонд

тбилиси

экономика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271831909_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_583dfedb23595c9dc63ae2a6ab9c8271.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии принял решение повысить ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом, заявил и. о. главы регулятора Арчил Мествришвили. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. Этому в результате денежно-кредитной политики способствуют более медленные темпы кредитования по сравнению с предыдущим годом и фискальная консолидация, отметил он.По его словам, уровень инфляции в краткосрочной перспективе ожидается ниже целевого показателя и стабилизируется на уровне около 3 процентов в среднесрочной перспективе.Соответственно, учитывая инфляционные тенденции и прогноз, Национальный банк Грузии начал постепенный выход из ужесточенной денежно-кредитной политики. По решению Нацбанка ставка рефинансирования 10 мая сократилась на 0,5 процентных пункта и составила 10,5%. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Россия отменила визы для Грузии: что думают жители Тбилиси? – видео >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Всемирный банк в апреле повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4 до 4,4%, между тем Азиатский банк развития ожидает, что экономика Грузии вырастет до 4,5% в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

национальный банк, международный валютный фонд, тбилиси, экономика, грузия, новости