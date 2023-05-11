https://sputnik-georgia.ru/20230511/ne-suschestvuet-dokazatelstv-nevypolneniya-gruziey-mezhdunarodnykh-sanktsiy---minfin-277582284.html

Доказательств несоблюдения Грузией международных санкций не существует – Минфин

Доказательств несоблюдения Грузией международных санкций не существует – Минфин

В течение года Минфин Грузии распространил десятки заявлений, опровергающие необоснованные обвинения в нарушении санкций 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T16:52+0400

2023-05-11T16:52+0400

2023-05-11T18:44+0400

грузия

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авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Фактов или доказательств, позволяющих заподозрить Грузию в несоблюдении международных санкций, не существует, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Власти Грузии сразу же после указа президента России о возобновлении прямого авиасообщения заявили, что никакого обхода санкций не будет, и в Грузию смогут летать не все российские авиакомпании. В оппозиции заявили о возможном нарушении санкций, не исключив, что авиакомпании, которые начнут полеты в Россию, могут попасть под санкции Запада. То, что в Грузии не зафиксирован ни один факт нарушения международных санкций, подтверждает как американская сторона, так и ЕС, и послы, отметил он. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>По словам главы Минфина, в течение года ведомству пришлось распространить от 50 до 70 заявлений, где опровергается ложная и беспочвенная информация о нарушении Грузией международных санкций.Это очень плохой факт, когда распространяется непроверенная информация, и по этому поводу даются разъяснения, отметил Хуцишвили.Естественно, по отношению к Грузии может быть больше внимания, так как это страна, граничащая с Россией, сказал Хуцишвили. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, антироссийские санкции, министерство финансов грузии, хатия деканоидзе, авиасообщение россии и грузии